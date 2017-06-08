В РФ призвали привлечь к ответственности российских эмигрантов, критикующих Россию

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов предложил преследовать российских граждан − сотрудников иностранных медиа, работающих на русском языке. Они, по его словам, “не должны уйти от ответственности”.

Полная цитата из выступления Климова на слушаниях в Совете Федерации по противодействию иностранному влиянию на Россию звучит так:

“Огромные средства уже инвестированы, начиная с 90-х годов. Достаточно посмотреть бюджеты разного рода радиоголосов, и не только. Это, в общем-то, можно найти свободно в печати. Тысячи людей работают неустанно, круглосуточно на тему фактически, которая называется “идейно-политическая интервенция”. Да, это не военные методы, но она происходит. И как на любой войне, здесь активно используются перебежчики. Это тоже отдельная тема, потому что формально они вроде бы как граждане Российской Федерации, но они уехали, точнее, сбежали из нашей страны отнюдь не для того, чтобы укреплять нашу державу. И вот эти граждане тоже, мне кажется, не должны уходить от ответственности, в том числе и за деятельность, которая связана с подрывом нашего национального суверенитета”.