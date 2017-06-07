Покушение на Осмаева как шанс ужесточить отношение мира к России

Покушение на командира батальона им.Джохара Дудаева Адама Осмаева, произошедшее в Киеве – наглядное доказательство террористической сущности современной России. В распоряжении Украины оказался живой киллер из РФ, наличие которого лишний раз доказывает преступность российского режима на международном уровне. Ведь раненный Аминой Окуевой убийца – Артур Денисултанов-Курмакаев − не является одиночкой-любителем. Оказавшийся в руках следствия стрелок – профессиональный агент российского государственного аппарата. И его показания должны стать для Запада серьезным поводом для кардинального ужесточения своего отношения к РФ.

«Пехотинцы» Путина

Амина Окуева уверенно утверждает, что покушение на ее мужа – спецоперация российских спецслужб, которые не прекращали попыток ликвидировать Осмаева с момента его переезда в Украину. Женщина утверждает, что в данном случае имеет место месть Владимира Путина за действия Осмаева в России. Как известно, чеченец не только не принял в Чечне власть Рамзана Кадырова, но и обвинялся в покушении на президента РФ.

Адам Осмаев

В Украине же Осмаев не только оправдан, но после своего участия в АТО получил авторитет в украинском обществе. Очевидная оплеуха верховному главнокомандующему РФ, в чьем распоряжении всегда находится ФСБ и верный «пехотинец» Кадыров. Да и разнообразными способами расшатывать ситуацию в Украине для Кремля – дело необходимое и привычное.

В частности, она рассказывает о том, что в прошлом году СБУ задержала человека с 40 кг взрывчатки, готовившего подложить ее под машину Адама. «Меня попросили не озвучивать имя, но вы его знаете, он связан с одной общественной организацией, в его пользу устроили шум, чтобы спасти его от ответственности. А теперь он весь такой блатной ходит на свободе, взятый на поруки».

Как известно, СБУ задержала главу гражданского корпуса “Азов-Крым” Станислава Краснова. СБУ утверждает, что выходец из Крыма Краснов является агентом российских спецслужб с 2014 года, ездил в Беларусь для встреч со своим куратором. Он «слил» российским спецслужбам списки полка Нацгвардии “Азов”. А также должен был осуществить убийство одного из активистов блокады на админгранице Крыма и Херсонской области, которое могло бы стать основанием для российского вторжения на материковую часть Украины. Руководству “Азова” не было известно о том, что Краснов завербован.

Станислав Краснов во время судебного заседания

К слову, задержание Адама Осмаева в Одессе в 2012-м тоже было организовано судя по всему российскими спецслужбами – при помощи внедренной ранее в Европе своей агентуры. «Как-то из Европы к нам (в Одессу – авт.) прислали двоих человек, один из которых, на мой взгляд, был подозрителен. Русский, якобы принявший ислам. Задержание было как гром среди ясного неба», рассказывает Амина Окуева.

На Запад с «легендой»

Задержанный в Киеве киллер – наглядный пример того, как работает государственная программа спецслужб РФ по подрыву современного мироустройства. Ведь его, как и многих других похожих агентов власти РФ (Кадыров – это суть от сути Россия, поэтому это не его самодеятельность) специально забросил на Запад.

Дело в том, что ФСБ под видом мигрантов – в первую очередь чеченских, направляет своих шпионов в Европу. Так, сбежавший из России высокопоставленный офицер ФСБ рассказал в интервью журналистам немецкого телеканала ZDF в документальном фильме “Холодная война Путина” о методах работы своего бывшего ведомства. «Нам удалось забросить в Европу шпионов, замаскированных под мигрантов. О результатах было доложено президенту, и он одобрил их», – заявил он.

По его словам, правозащитники Европы из благих намерений помогали выехать тем людям, которые подвергались преследованию в России, но среди них были и «внедренные» люди – им делался необходимый пакет документов, продумывалась легенда.

Бывший офицер российской спецслужбы рассказал, как конкретный человек получал пакет документов, паспорт, справку о преследовании родственников, о делах в ФСБ или МВД в Чечне и Дагестане, газетные публикации о причастности человека к незаконным вооруженным формированиям, о преследовании его.

Примерно год этого человека, находящегося за рубежом, никто не трогал. Нужные люди активно вливались в мусульманские общины и, имея поддержку спецслужб, делали финансовые пожертвования, тем самым приобретая авторитет, поднимаясь по иерархии. А после прохождения некоторого времени на агентов выходили, например, чеченские старейшины – тесно связанные и с ФСБ, и с диаспорой за рубежом. Далее на этом этапе шла финансовая помощь – сначала тысячи, потом десятки тысяч долларов для поддержки семьи, для организации коммерческой деятельности, для прикрытия разведдеятельности.

Сотни кандидатов на отстрел

У подстреленного Окуевой российского киллера насыщенная событиями жизнь, идеально вписывающаяся в рассказанный экс-фсбшником алгоритм работы российских спецслужб.

Еще в 2009 году новостной российский сайт «Руспрес» опубликовало фотографии человека очень похожего внешне на киллера, напавшего на Адама Осмаева. Издание сообщало, что это личный киллер Рамзана Кадырова питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по кличке “Динго”.

Денисултанов прославился благодаря громкой истории со своим обменом на российского солдата, находившегося в чеченском плену. 5 января 1998 года группа под руководством Динго решила похитить генерального директора Колпинского пищевого комбината с целью вымогательства. Однако в руки злоумышленников попал водитель директора, через две недели водителя освободили, а Денисултанов ушел буквально из рук оперативников, протаранив на своем автомобиле милицейский кордон. Несколько месяцев спустя он был пойман в Харькове и выдан в Россию”, − сказано в публикации.

По информации издания, Динго превратился в Курмакаева летом 2001 года, когда женился на сестре известного гатчинского бизнесмена Кияма Курмакаева. В прошлом году он еще раз менял паспорт и в новом документе получил имя Цебро.

Затем Артур Денисултанов-Курмакаев появляется в Австрии. На допросе в Европейском суде (по делу об убийстве Умара Исраилова, обвинившего президента Чечни Рамзана Кадырова в пытках) Курмакаев рассказал о неких списках врагов Кадырова, где есть 300 кандидатов на отстрел: “Для убийства этих 300 человек и других создан специальный отдел, который контролирует непосредственно президент”. Он также пояснил, что 50 человек из этих 300 живут в Австрии и им угрожает опасность. Со слов Денисултанова-Курмакаева, он тоже выполнял волю Кадырова.

«Судя по всему, излагая эти сенсационные подробности, Артур Курмакаев рассчитывал на взаимность. Он хотел убежища в Австрии, однако, как говорит представитель МВД, не смог обосновать причины своей просьбы. В итоге Артур забрал заявление с просьбой об убежище. Доказать угрозы, очевидно, тоже не удалось. Потому что его просто депортировали без права въезда в ЕС. Единственным местом, куда могли выслать Динго, как вы догадываетесь, является Москва», − писало в 2009 году издание «Руспрес».

Преступление за преступлением

Задержание Курмакаева-Денисултанова наверняка поможет пролить свет и на другие преступления российских спецслужб. А их, судя по всему, вагон и маленькая тележка.

В целом, начиная с 2004-го года спецслужбы РФ совершили за рубежом по крайней мере 14 известных покушений на жизнь чеченских беженцев. В результате погибло по меньшей мере 14 человек. Два покушения были для киллеров неудачными. За совершение этих преступлений задержано правоохранительными органами, осуждено либо находится под следствием 10 российских агентов – в Турции или в Австрии.

Так, 13 февраля 2004-го в Дохе, Катар, убит Зелимхан Яндарбиев. Его машина взорвана радиоуправляемой миной, вместе с ним погибло двое охранников, тяжело ранен сын Яндарбиева. Убийцы задержаны. Ими оказались Анатолий Яблочков и Василий Пугачёв, дипломаты посольства России, офицеры военной разведки ГРУ ГШ ВС РФ.

Зелимхан Яндарбиев

16 сентября 2008 года в Стамбуле, Турция, убит Гаджи Эдильсултанов. Застрелен из пистолета на улице.

9 декабря 2008 года в Стамбуле убит Ислам Джанибеков. Застрелен на улице из специального бесшумного пистолета МСП “Гроза”, состоящего на вооружении российских спецслужб.

13 января 2009 года в Вене (Австрия) убит Умар Исраилов. Застрелен из пистолета на улице. Исраилов обнаружил киллеров, но он был безоружен, убежать не удалось. Убийцы задержаны. Ими оказались агенты российских спецслужб Руслан Эдилов (приговорен к пожизненному заключению), Муслим Дадаев (19 лет тюрьмы), Турпал-Али Ешуркаев (16 лет тюрьмы).

26 февраля 2009 года в Стамбуле убит Али Осаев. Застрелен из пистолета на улице. Убийца задержан. Им оказался агент российских спецслужб Темур Махаури. Махаури дал показания о деятельности организованной российскими спецслужбами на территории Турции мощной террористической организации, созданной для убийства чеченских беженцев и борцов за свободу Ичкерии.

16 сентября 2011 года в Стамбуле убиты Бек-Хажи Мусаев, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев. Застрелены из пистолета на автостоянке. Убийца обнаружен полицией, но сумел скрыться. В его гостиничном номере обнаружены документы на имя Александра Жаркова, гражданина РФ, а также пистолет, из которого убили троих чеченцев. 7 октября в Стамбуле было совершено неудавшееся покушение на Шамсуддина Батукаева. Киллер был задержан. Им оказался агент российских спецслужб Бахрам Батумаев. Он дал показания о деятельности российских террористов в Турции, организаторами убийства троих чеченцев были признаны сотрудники российских спецслужб, известные как Александр Жарков, Надим Аюпов, Башир Куштов, Аслан Дакаев.

23 мая 2013 года в Анкаре, Турция, убит Медет Унлю. Застрелен из пистолета в своем офисе.

4 марта 2015 года в Стамбуле убит Турко Садаев. Он был убит ядом, которым была отправлена посылка, присланная по почте. Вместе с Садаевым отравления получила его жена и двое детей.

1 ноября 2015-го в Стамбуле убит Абдулвахид Эдильгериев. Застрелен из пистолета на улице. Убийцы задержаны спустя полгода. Ими оказались граждане РФ и сотрудники российских спецслужб Юрий Анисимов и Александр Смирнов. 12 мая 2016 года в Коджаэли, Турция, убит Руслан Исрапилов. Застрелен из пистолета на пороге своего дома.