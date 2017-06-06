Идеологическая инквизиция «по-русски»

В Москве завершился позорный судебный процесс. После оглашения приговора, вся русская интеллигенция, весь русский духовный мир, как и русские нравственные гуру, деятели искусства и культуры, доктора, профессора и академики России оказалась в дерьме. Позор. Совсем как у классика русского тоталитаризма – «интеллигенция есть говно!».

Наталья Григорьевна Шарина, директор Украинской библиотеки в Москве стала уголовником. Ей дали условный срок – четыре года! – «за возбуждение ненависти к России».

Почему молчат в России? Гебня летает над страной, страх и ксенофобия торжествуют в России. Ни один русский интеллектуал не вступил с протестом в СМИ, в соцсетях и не вышел на улицу с протестом. Но ведь это абсурд: судить директора библиотеки только за то, что фондах книгохранилища нашли книгу, которая что-то у кого-то «возбуждает».

Помните, как испанские монахи-инквизиторы в фильме Милоша Формана «Призраки Гойи» рассматривали знаменитую серию рисунков «Капричос» и говорили: «Это действительно продается в книжных лавках?». А затем юную невинную девочку поволокли на дыбу за то, что она ела свинину и была якобы скрытой иудейкой. Дежавю. Нравственные уроды не исчезают, даже если на их столах стоят компьютеры, а в карманах лежат дорогие айфоны.

Автор этих строк хорошо знал Наталью Григорьевну Шарину, неоднократно брал у нее интервью, беседовал о книгах, об искусстве литературы.

Она истинный русский интеллигент, интеллектуал, профессионал библиотечного дела, патриот русской культуры, прекрасно знала и понимала Украину и культуру нашей страны. Она – одна из тех, кто является носителем русской духовности, нравственности, популяризатор мировой литературы. Сдержанная, культурная, образованная, терпимая к другому мнению, красивая русская женщина. До работы в Украинской библиотеки Наталья Григорьевна Шарина работала в библиотечном коллекторе, формировала фонды сотен библиотек в Москве. Ее энциклопедические знания были гарантом того, что москвичи читали хорошие книги.

И вот уголовный срок! Репрессивные режимы уничтожают лучших. России не стыдно! Наверно потому, что в российском парламенте – Госдуме считают, что «крепостное право – это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне».

ВИКТОР ТИМОШЕНКО, в 1998 -2008 гг. собственный корреспондент газеты «Голос Украины в Москве»