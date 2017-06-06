За атаками на избиркомы США стояло ГРУ РФ

Сотрудники российской разведки провели операцию с использованием методов фишинга незадолго до выборов президента США, утверждает сайт The Intercept . Главное управление (бывшее Главное разведывательное управление – Ред.) Генштаба ВС РФ осуществило кибератаки на минимум одного поставщика программного обеспечения, использовавшегося в США при проведении выборов президента в ноябре 2016 года. Это следует из засекреченного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) США, попавшего в распоряжение The Intercept. Документ, датированный 5 мая, был предоставлен ему на условиях анонимности и прошел процесс верификации независимым экспертом.

Кроме того, российской орган внешней разведки отправил свыше 100 электронных писем членам региональных американских избиркомов, применив в ходе рассылки технологию фишинга, утверждает интернет-сайт.

Как следует из доклада, “операция по кибершпионажу” была проведена ГРУ “в августе 2016 года” и преследовала цель установить, какое программное обеспечение и оборудование предполагалось использовать в ходе выборов. Участники этой операции, “вероятно, использовали данные, полученные в ее ходе, чтобы запустить кампанию”, замаскированную под регистрацию избирателей, однако в действительности представлявшую из себя фишинг-атаку на местные правительственные организации, отмечает The Intercept.