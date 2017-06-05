Действия Героя Украины, именно так, Amina Okueva трудно переоценить. Они бесценны. Не только для Адама, хотя для него, конечно, в первую очередь. Они бесценны для Украины, даже для всего цивилизованного мира. Благодаря этой отважной женщине и бойцу пойман важнейший преступник, он же свидетель. Следы которого ведут прямо в РФ, в органы власти страны-агрессора. Это серьезный аргумент для усиления изоляции режима, сплочения мира против РФ, еще большего давления на Кремль. Теперь для наших правоохранительных органов и спецслужб главное – охранять киллера как только возможно. Не дать убить его, не дать ему покончить с собой.

И еще один вывод. Он грустный. Пересечь границу Украины, получить гражданство Украины, проще всего диверсантам. А мучаются почему-то только хорошие люди. И с этим надо что-то делать. Участники АТО, люди, помогающие Украине в борьбе с агрессором, такие, как, например Rustam R Ganeev (я с ним немного знаком, но таких ребят много) сидят даже без вида на жительство. За что они терпят унижения?

Айдер Муждабаев