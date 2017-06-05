«Гуляй Поле»

Охранять киллера как только возможно

05.06.2017

Охранять киллера как только возможно

Действия Героя Украины, именно так, Amina Okueva трудно переоценить. Они бесценны. Не только для Адама, хотя для него, конечно, в первую очередь. Они бесценны для Украины, даже для всего цивилизованного мира. Благодаря этой отважной женщине и бойцу пойман важнейший преступник, он же свидетель. Следы которого ведут прямо в РФ, в органы власти страны-агрессора. Это серьезный аргумент для усиления изоляции режима, сплочения мира против РФ, еще большего давления на Кремль. Теперь для наших правоохранительных органов и спецслужб главное – охранять киллера как только возможно. Не дать убить его, не дать ему покончить с собой.

И еще один вывод. Он грустный. Пересечь границу Украины, получить гражданство Украины, проще всего диверсантам. А мучаются почему-то только хорошие люди. И с этим надо что-то делать. Участники АТО, люди, помогающие Украине в борьбе с агрессором, такие, как, например Rustam R Ganeev (я с ним немного знаком, но таких ребят много) сидят даже без вида на жительство. За что они терпят унижения?

Айдер Муждабаев

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