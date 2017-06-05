Кремлевский политолог: Россия может применить ядерное оружие

Россия будет вынуждена использовать ядерное оружие, если войска США или НАТО войдут в Восточную Украину. Об этом 28 мая заявил депутат Государственной думы России Вячеслав Никонов в ходе международной встречи чиновников государственной безопасности в Братиславе GLOBSEC 2017.

Об этом сообщает издание Defense One.

“Относительно расширения НАТО вблизи наших границ. Я слышал от наших военных, и я думаю, что они правы: если силы США, силы НАТО появились бы или появятся в Крыму или на востоке Украины, то Россия на ранней стадии конфликта будет беззащитна без применения ядерного оружия”, – сказал Никонов.

Российские военные обсуждали готовность Москвы использовать ядерное оружие в ходе переговоров с руководителями НАТО, добавил Никонов в интервью Defense One.

В вышедшем в марте 2015 года документальном фильме “Крым. Путь на Родину” президент России Владимир Путин заявил, что после событий на Майдане российская армия была готова к любому развитию событий, в том числе к команде привести в боевую готовность свои ядерные силы.

28 мая 2015 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что риторические заявления России о ядерном оружии вызывают глубокую озабоченность.

22 декабря 2016 года Путин призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил РФ.