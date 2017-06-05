Как боевики “Востока” расстреляли отряд ФСБ в Донецком аэропорту

Спустя годы российские наемники начинают выкладывать свои воспоминания о начале войны на Донбассе, которые показывают, как Россия развязала войну против Украины. Одним из ярких событий начала войны стало уничтожение спецотряда ФСБ “Искра”, который предпринял попытку захвата Донецкого аэропорта и разоружения украинских подразделений в старом терминале.

После серьезных потерь в результате огня спецназовцев и украинской авиации отряд “Искра” и боевики бригады “Восток” бросились спасаться бегством. Из-за паники российские наемники, бежавшие на “Камазах”, открыли огонь по гражданским людям на улицах Донецка и по другим боевикам из “Востока”, “Оплота” и отряда российского подполковника Игоря Безлера.

Диверсионный отряд “Искра” едет на операцию в Донецкий аэропорт 25 мая 2014 года.

Между бандами разгорелся бой. Два “Камаза” с наемниками были уничтожены в Донецке, затем всю ночь банды вели перестрелки между собой. К сожалению, боевики вели огонь по всем подозрительным им лицам и застрелили и ранили многих гражданских. Украинские подразделения в Донецк не входили вообще, а оставались на позициях в старом терминале.

Возвращение отряда “Искра” из Донецкого аэропорта 26 мая 2014 года.



Число жертв с точностью не установлено до сих пор, боевики путаются в показаниях. Отряд “Искра” потерял около 50 уничтоженных боевиков, были потери и в других подразделениях. По собственным оценкам боевиков, они потеряли до 100 наемников.

Вот как были расстреляны “Камазы” с “Искрой” на Киевском проспекте Донецка – рассказывает участник перестрелки, наемник бригады “Восток” Владимир Ковальчук: “ 26 мая 2014 года в районе 14.00 нас построили по тревоге на первой базе “Востока”. К 16.00 мы выехали и направились по Киевскому проспекту в сторону аэропорта. Напротив “Ниссан-центра” оставили машины, рассредоточились. Никаких указаний и вводных не было. Слева от нас занял позиции взвод “Политрука” (потом он стал “Клуни”), сзади, в тылу, взвод “Ската”. Справа от нас никого не было. Вдруг появились какие-то парни с оружием. “Вы кто?”, – спрашиваю. Говорят, что из “Оплота” и располагаются в двух метрах сзади от нас. Смотрю, а ствол автомата одного из них смотрит мне прямо в жопу. Говорю: “Сынок, ты бы ушёл в сторону, а то, ненароком мне дополнительную ненужную дырку в жопе сделаешь”, на что он мне отвечает: “Нам приказано занять здесь позиции…” Поднимаю своих и сдвигаемся на 50 метров вправо. Поступает вводная, что с противоположной стороны дороги готовится прорыв укротварей. Вдруг какое-то движение на крыше “Ниссан-центра”, “Утя” хватает СКС и стреляет по тому, кто на крыше.По рации:”Не стрелять, свои”. Хотя перед этим сказали, что на той стороне дороги “своих” нет. Появились двое гражданских: один с двухстволкой, а другой с “Вепрем” 12-го кал. Разговорились, пожилой с “Вепрем” говорит, что хочет собрать всех нас после настоящих событий на пиво с креветками… Появляются новые люди, колоритные. “Откуда?” – “От “Беса”, горловские”. Позывной Газета: расстелил газету под кустом, достал мачете и РПГ-18, под мостом встали “чеченцы” с ПЗРК. Вдруг рёв вертолёта, из “зелёнки” наши без команды начинают стрелять по нему из АК-74. Кричу, чтобы прекратили стрельбу, ибо нех#й себя обнаруживать, а толку от наших “пукалок” никакого. “Бесовские” лупят из ПЗРК, но вертушка отстреливает теплушки и ракета уходит в молоко ( оказывается, российские наемники все-таки применяли ПЗРК – важное свидетельство, ранее об этом факте не было известно. – Ю.Б .). Больше выстрелов не ПЗРК нет. У “Ути”, единственного, был “рожок” с бронебойными, и он вальнул его весь в брюхо вертушки, та поддымила и ушла в сторону Ясиноватой ( наши вертолеты не получили повреждений, очевидно форсаж двигателей приняли за “задымление” – Ю.Б .).

Бригада наемников “Восток” построилась перед выездом на штурм Донецкого аэропорта 25 мая 2014-го



По рации команда “Идут зелёные “Камазы” со стороны города 2 штуки, свои, пропустить”. Пропускаем. И тут слева, со стороны аэропорта начинается стрелковый стрёкот, команд никаких по рации не поступает. Нарастает… И тут над головой пошёл свист и “фонтанчики” вокруг: сзади х#ячит прямо над нашими головами взвод “Ската”, слева по нам стреляет взвод “Политрука” и “Оплот”, а с дороги летит “Камаз” и тоже кладут оттуда. Героические ребята были на “Камазе”: над кабиной пулемёт, с бортов на три стороны плотный огонь из всех имеющихся у них стволов. Вдруг слева женский крик, поворачиваю голову и вижу молодую перепуганную девчонку, на которую упал Балу и прикрыл её собой.Та орёт, плачет, ничего понять не может. Берёзка и Искандер были на самом мосту, провожали гражданских женщин в возрасте, и тут началось… Бабушек повалили на асфальт и начали отстреливаться ( сам боевик признает, что российские диверсанты “Искры” стреляли по гражданским людям. – Ю.Б. ). Берёзка стрелял по кабине “Камаза”… Берёзка только мобилизовался из 25-ой бригады ( очевидно, речь идет о дезертире из состава 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. – Ю.Б .), чуть больше двадцати.. До сих пор винит себя, до сих пор не может себе простить того, что стрелял по “Камазу”. Но из-за поворота из “Камаза” по нему стреляли из пулемёта. Потом, на Киевском, Берёзка выгружал тела из перевернувшегося “Камаза”.

Отряд “Искра” после боя 26 мая в морге больницы Калинина в Донецке



Слева был взрыв, это из взвода “Политрука” лупанули по заднему мосту второго “Камаза”, а затем расстреляли его. Когда ребята подошли к “Камазу” и увидели на трупах и раненных георгиевские ленты, то у них была истерика. Это п#здец. Начался дождь. С тыла, гуськом появился взвод Ската, который чуть не расстрелял нас. Скат шёл впереди и… под ЗОНТОМ. Больше я его не видел. Под деревом лежал труп гражданского с Вепрем, которого убили в затылок люди Ската, когда стреляли в нашу сторону ( дедушка пошел пострелять по злым “украм”, но его застрелили свои же бандиты – а потом наверняка записали его в жертвы ВСУ”, интересно бы узнать имя убитого. – Ю.Б.) .

Появился автобус, в который загрузились все, кроме нашего взвода. Команд никаких не было. Появился Ходаковский с обосранными глазами в сопровождении молодых и крепких ребят со снайперскими винтовками (не СВД). Ходаковский был полностью подавлен. Мы прикрыли его отход и выходили последними. За мостом Киевский проспект перегораживали гружёные песком “Камазы”. Ходаковский предложил занять позиции возле них, но не смог ответить на вопросы “кто, где и когда “, а потом и сам пропал. Мы, с тогда ещё живыми Саней Удавчиком, Федотом, Севером, Серафимом и остальными ребятами из взвода (не было Берёзки) выдвинулись на первую базу, а там П#ЗДЕЦ: караул пропал, двери нараспашку и НИКОГО. В подвале (казарме) я под подушкой нашёл свой портмоне с документами, а обмундирование и вещи кто-то уже размарадёрил. Оружейка была также опустошена. Телефоны Ходаковского и ротного “

Заура не отвечали. Командование ИСПАРИЛОСЬ. Кто-то сказал, что нужно выдвигаться на “Мотель”. Но у меня были мои ребята на охране третьей базы. Выдвинулись за ними. Ребята на базе, но и у них пропало командование. Снимаю их с караула. Телефоны Ходаковского и компании продолжают молчать. Собираем БК и выдвигаемся в сторону Макеевки. Дозваниваемся до знакомого с четвертой базы, говорим, что едем. Он отвечает: “На базе мародёрство, п#здят БК, народ разбегается. Командиры пропали. Нех#й туда ехать “. В больнице познакомился с Керчом (командир банды “Керчь” Вадим Погодин. – Ю.Б.), который приезжал проведывать своего раненного чеченца. Керчь, в отличие от Ходаковского, каждый день был в больнице. Ходаковский только сейчас “плачет о душах”, но тогда НИ РАЗУ не появился. Это характеризует его, как мразь. А потом он и вовсе дал нам приказ оставить больницу. Тогда мы ждали прорыва укромразей, а раненных нельзя было оставлять, т.к. украинские твари их просто бы убили (вначале рассказал как его товарищи убивали гражданских, но виноваты все равно украинцы. – Ю.Б). В больнице также были раненные гражданские с лёгкими пулевыми и осколочными ранениями (поскольку украинские части в Донецк не входили, то все ранения люди получили в результате обстрела российских наемников и их пособников из “Востока” и “Оплота”. – Ю.Б.),которые могли самостоятельно передвигаться и жизни которых не было угрозы.

Сильнее всего запомнился один “тяжёлый” чеченец из “Русской православной армии”, которого проведывал Керчь: красавец, сухой, но ранение было “тяжёлым”, и он не мог разговаривать. Очень переживал, что его оставят в больнице и он без оружия не сможет дать последний бой. Девчонки-медсёстры языками щёлкали: какой красавчик и ранен. У него был дренаж в области паха и не было на нём трусов. Он мне на бумажке написал, чтобы я принёс ему трусы, т.к. он стесняется медсестёр.

…. Вот такое у нас было командование и ополчение на тот момент.

А в июле погибли Север, Федот, Удавчик. Затем погиб Серафим. Ясень и Искандер были ранены. Берёзка болеет душой и не может излечиться. Аскольд на Спартаке разбился в ухналь на машине, когда выходил из-под обстрела.А Ходаковский, не по мозгам и способностям устроивший ту бойню и утративший командование, допустивший затем съёмки тел погибших ребят, сейчас выступает в роли “совести” ополчения. Бог ему судья “. А Ходаковский, не по мозгам и способностям устроивший ту бойню и утративший командование, допустивший затем съёмки тел погибших ребят, сейчас выступает в роли “совести” ополчения. Бог ему судья “.

А вот как происходило сражение за Донецкий аэропорт глазами российского наемника с позывным Север, командира группы в отряде “Искра” (публикую с сокращениями):