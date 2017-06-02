Павел Петренко: Россия потеряла возможность шантажировать Украину газом

Министр юстиции Павел Петренко считает, что решение Стокгольмского арбитража в споре между “Нафтогазом” и “Газпромом“лишает Россию возможности использовать газ для шантажа Украины.

“На нашей территории цена на газ теперь формируется по европейским стандартам. У нас огромный потенциал по хранению газа и транспортировке газа. Если Россия не хочет кому-то продавать газ, пускай они этот газ соберут и сожгут, греют сибирские тайгу и тундру”, – заявил он на пресс-конференции в четверг.

Министр отметил, что Украина, которая раньше была крупнейшим импортером российского газа, теперь может свободно выбирать условия покупки этого товара.

Напомним, что 31 мая было обнародовано отдельное решение Стокгольмского арбитража, который отказал России во взыскании с Украины средств по принципу take or pay. Также полностью отменен запрет на реэкспорт газа.

Lb.ua