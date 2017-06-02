СБУ за безвиз для россиян по биометрическим паспортам

лава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что в случае введения визового режима с Россией можно разрешить безвизовые поездки для тех граждан России, у которых есть биометрический загранпаспорт.

“Если у нас есть возможность с 11 июня посещать Европу с биометрическими паспортами, почему тогда не сделать так, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли заезжать сюда только по аналогичным документам?” – сказал он журналистам в четверг._

Напомним, решение ввести визовый режим было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины еще в марте 2014 года, в самом начале российской агрессии. Тогда на этот шаг власти не решились. Премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что в сохранении безвизового режима заинтересованы многие украинцы, в первую очередь на востоке и юге Украины, которые ездят в Россию на заработки и имеют родственные отношения по ту сторону границы. В результате было принято решение усилить пропускной режим на границе с РФ.

В феврале 2016 года первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий вместе с другими депутатами зарегистрировал постановление о прекращении соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Россией.

В мае 2017 года появилась информация, что в Верховной Раде провели сверку голосов, чтобы оценить перспективу введения визового режима с Россией.

1 июня 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что вопрос визового режима с Российской Федерацией “не просто назрел, а перезрел”.

Украинские новости.