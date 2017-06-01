Минюст Украины: Оккупацию Крыма курировал экс-министр Приднестровья

Бывший “министр государственной безопасности” непризнанной Приднестровской республики Владимир Антюфеев непосредственно курировал мероприятия по оккупации Россией Крыма в 2014 году.

Об этом заявил на пресс-конференции министр юстиции Павел Петренко.

Он также сообщил, что Украина передала в Европейский суд по правам человека доказательства причастности России к оккупации Крыма в феврале – марте 2014 года. В частности установлены должностные лица, которые координировали и проводили мероприятия по захвату полуострова.

Так, Минюст установил, что координировал операцию министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители Николай Панков и Дмитрий Булгаков, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военные чиновники.

“Курировал все мероприятия, которые происходили на территории АРК, в том числе пророссийские организации, взаимодействие с так называемой “самообороной” осуществлял Антюфеев В.Ю. – бывший министр безопасности ПМР”, – сказал Петренко.

Минюст также установил и передал ЕСПЧ хронологию захвата Крыма Россией. В частности, определено, что открытый захват украинских воинских частей кадровыми российскими военными начался с 19 марта 2014 года.

Напомним, в 2014 году Антюфеев стал “вице-премьер-министром по вопросам госбезопасности” группировки “ДНР”. Позже “министром иностранных дел ДНР” стал еще один выходец из Приднестровья Александр Караман.

Караман был вице-президентом молдавского сепаратистского региона в период с 1991 по 2001 год, когда регионом руководил Игорь Смирнов. А Антюфеев в Приднестровье возглавлял “КГБ”.

Украинские новости.