Как Украина Россию в суде Стокгольма победила

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма отклонил требования компании “Газпром” к “Нафтогазу” относительно принципа “бери или плати”. При этом, “Нафтогаз” сообщил, что Стокгольмский арбитраж также удовлетворил требование украинской стороны о пересмотре цены с учетом рыночных условий, а также полностью отменил запрет на реэкспорт газа.

Внимание к деталям

По мнению Михаила Гончара, президента Центра глобалистики “Стратегия-XXI” решение суда успех украинской стороны. “Можно сказать, что это успех. Однако нужно внимательно изучить сам документ – нет ли в нем “подводных камней”, которыми может воспользоваться “Газпром”, чтобы данное решение не исполнять”, – отметил эксперт.

По словам Гончара, этим решением Стокгольмский арбитраж цену на газ для Украины интерпретировал как нерыночную, и это то, что для нас всегда было очевидным, но теперь есть решение суда, а это серьезный аргумент.

“Это решение подтверждает то, о чем всегда говорили: формула “Газпрома”, которую он называет рыночной и европейской, на самом деле была формой дискриминации “Нафтогаза”, – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на правиле “бери или плати” базировался иск “Газпрома” – “Нафтогаз” якобы не исполняет свои обязательства, которые он взял на себя, согласившись на эту норму в контракте 2009 года.

“Если по норме “бери или плати” и по формуле цены на газ было принято такое решение арбитража, то это означает, что Газпром в принципе занимался манипуляциями и в рыночную и европейскую обертку заворачивал свои традиционные практики использования газа, как механизма или как оружия для принуждения партнера к тем или иным выгодным для него отношениям”, – подчеркнул Гончар.

При этом эксперт подчеркнул, что теперь важно как механизмы компенсации будут работать и какую канву для решения этого вопроса предоставит решение арбитража.

“Они же точно не сформулируют в прямом виде: “Газпром” должен “Нафтогазу” столько-то, скорее всего, они обяжут стороны найти формулу решения этого вопроса”, – полагает эксперт.

“Нафтогаз” и его руководство

Успешное завершение судебного противостояния укрепит позиции менеджмента компании, в частности предправления Андрея Коболева и коммерческого директора “Нафтогаза” Юрия Витренко. Во-первых, они открыто смогут заявить, что зарплату свою получают не зря. Можно даже припомнить, что в давние времена, за успешное разрешение газовых споров с “Газпромом” в 2004 г., тогдашний глава “Нафтогаза” Юрий Бойко получил от президента Леонида Кучмы звание героя Украины.

Сравнение вряд ли придется по душе нынешней команде, но для понимания масштаба события вполне может пригодится.

Во-вторых, для если победная партия в Стокгольме будет доведена до конца, то нынешний менеджмент сможет продвигать свои идеи по реформированию “Нафтогаза”.

В том числе, по формированию предпосылок для сохранения российского газового транзита через Украину.

Вполне возможно будет вновь поднят вопрос установления рыночных цен на газ для населения, все таки, руководство “Нафтогаза” люди знающие, знают что делают.

Позиция “Газпрома”

Судя по реакции, российская компания решением Стокгольмского суда не довольна, но особого шума пока поднимать не намерена, напирая, на то что решение промежуточное. “Сегодня получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня”, – говорится в сообщении “Газпрома”.

В общем, пока в “Газпроме” изучают документы и готовятся к завершальному раунду судебного спора в Стокгольме.

Откуда ноги растут

“Газпром” и “Нафтогаз Украины” судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 г. Предметом исков являются контракты, заключенные во время премьерства Юлии Тимошенко и Владимира Путина на поставку природного газа из России в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 г.

Общие претензии “Нафтогаза” к “Газпрому” в Стокгольмском арбитраже по двум искам – по поставкам газа и по контракту на транзит – составляют более $26,6 млрд.

Претензии российской стороны – 38,7 млрд долларов. В том числе, $36,6 млрд штрафы за недобор газа по контрактному правилу “бери или плати” (take or pay), согласно контракту заключенному премьером Юлией Тимошенко.

Виталий Дяченко, dsnews.ua.