Прочь от Москвы. Иностранные инвесторы продают российские акции

Зарубежные инвесторы распродают российские активы, и в первую очередь, акции. Этому способствует целый ряд факторов: ухудшение геополитической обстановки, риск введения новых санкций в отношении России, снижение цен на нефть и отказ крупных госкорпораций от выплаты повышенных дивидендов.

На этом фоне с конца января индекс ММВБ упал на 14,5%, а общая стоимость входящих в него компаний сократилась на 1,4 трлн рублей. За последние 7 недель недель фонды-нерезиденты вывели с Московской биржи 580 млн долларов, следует из данных EPFR Global. В первом квартале продажи составили около 50 млрд рублей, или 892 млн долларов, сообщал ранее ЦБ РФ.

Так, в мае американский VanEck Vectors Russia ETF, инвестирующий в РФ биржевой фонд, зафиксировал отток клиентских средств на сумму 81 млн долларов. Месяцем ранее из фонда вывели 75,6 млн долларов, а с начала года 228 млн долларов. Из фонда VanEck Vectors Russia Small-Cap, покупающего компании малой и средней капитализации, ушло 6,1 млн долларов в мае и 31,2 млн долларов с начала года.Фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, покупающий российские акции с тройным плечом, лишился 2,46 млн долларов в мае и 6 млн долларов за 5 месяцев.

Отношение к российскому рынку у иностранных инвесторов ухудшается в последние месяц, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Внешние портфельные инвестиции уходят и из гособлигаций, и из акций. Накладывается общий эффект действия неблагоприятных факторов. Основная их группа – политические. Прежде всего это претензии к Дональду Трампу и России в связи с выборами президента. Процесс продолжается, и в Конгресс для дачи показаний вызван уже шестой человек из окружения Трампа – советник Борис Эпштейн, родившийся в Москве. Отсутствие прогресса в реализации минских соглашений и перспективы расширения санкций, звучавшие на встрече G7, дополняют политические риски.

Экономические факторы также не прибавляют оптимизма, добавляет аналитик. Нефтяные цены не повышаются, находясь пока в равновесии в узком диапазоне 51-53 долларов по Brent. Действуют, с одной стороны, снижение добычи по соглашению ОПЕК+, и с другой стороны, её рост в США. Учитывая преобладание нефтегазового сектора на фондовом рынке России, такая ситуация неопределённости пока не способствует повышению спроса на акции.

Кроме того, есть расхождения в политике центробанков США и России. ФРС продолжит цикл повышения ставки. Вероятность этого для заседания 14 июня выросла до 85% с 79% на прошлой неделе, по данным биржи фьючерсов. А для ЦБ России с связи с достижением целевого уровня инфляции в 4% актуально дальнейшее уменьшение ключевой ставки. Оно может дойти с 9,25% до 8% до конца года. Такая ситуация делает более предпочтительным для многих инвесторов отток средств с российского рынка.

Указанные факторы продолжат действие на рынок в ближайшие месяцы, полагают в TeleTrade, поэтому вероятно развитие нисходящего движения по индексу ММВБ. С января он уже опустился с 2266 п. к 1921 п. В случае пробоя вниз уровня поддержки 1920 п. индекс может постепенно уйти к 1850 п.

Индексу ММВБ в июне важно не сорваться ниже 1885-1900 пунктов, тогда ближе к осени у него будет шанс на отскок. Впереди, думается, «боковик» – с ММВБ в пределах 1885-1950 пунктов, доллар/рубль в границах 56-59 руб., евро/рубль в диапазоне 61-65 руб., прогнозирует Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари».

Внутренние истории на российском фондовом рынке закончились, а новых не появилось, объясняет эксперт. Когда стало понятно, что тема с санкциями против России будет долгой и в этом году точно не разрешится, глобальные инвесторы перестали подтягивать в РФ потоки капитала. После того как индекс ММВБ лег в уверенно нисходящий тренд и теперь приближается к 1900 пунктам, ясно, что тенденции останутся в силе, тем более что впереди лето. Анна Бодрова уверена, что отток денег из фондов, инвестирующих в российские активы, будет продолжаться в следующие три месяца – лето обычно «мертвый» период для спекулянтов.

Анна Королева, Эксперт.