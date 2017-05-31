Гордиться прошлым – удел неудачников

Путин сказал, что Анна Ярославна, дочка Ярослава мудрого русская. Наши обиделись и сказали, что Путин мудак, а она украинка. Вроде бы наши правы, потому что дочка киевского князя вряд ли могла быть россиянкой, хотя бы потому, что Москвы тогда еще не было. Как и России.

Но и Украины тогда еще тоже не было. Был Киев. А Путин и Владимира называл русским князем. Так что его прямая наследница тоже логична в голове Путина русская.

Главное другое. Вопрос в том – а какая разница??

Ну вот честно, в чем смысл меряться прошлым. Какая разница кто там что сделал и наворотил? Это было 1000 лет назад. Давным давно. И на текущие события не имеет никакого влияния. Мы тратим так много сил споря о прошлом, что забываем подумать о будущем.

Прошлое – это хороший способ писать исторические книги и продавать туристические поездки. И учить детей, показывая, как дорого может стоить глупость одних людей для многих других.

Но оно не может влиять на сегодняшний день. Что бы там ни было в прошлом не определяет того, что будет в будущем. Это бесплодные споры. Равно как и попытка спорить, чей исторически Крым. Да плевать чей он исторически. Киммерийцев. Или неандертальцев. Или динозавров. Важно то, чей он юридически. Только право имеет значение. А история – это просто история. Оставьте ее режиссёрам, писателям и археологам.

Деяния Ярослава Мудрого имеют такое же отношение к нам, теперешним украинцам, как к французам или американцам. А именно – никакого. Гордится прошлым – это унылый путь неудачников. Которые меряются прошлым потому что больше нечем гордится. Как мальчики в школе меряются… А значит и спорить о нем бессмысленно. У нас может быть разное прошлое. Но главное – чтобы у нас было общее будущее. Его видение. Если история разъединяет, то будущее может объединить. И гораздо важнее успехи нашего будущего, чем победы непонятно кого, кто жил там же, где довелось родится нам.

Причем не важно, творил он 200 лет назад, 500 или тысячу. Это было давно и не имеет никакого отношения к нам. И мы выглядим как арабы у пирамид, которые гордятся достижениями жителей древнего Египта, не имеющих никакого отношения к этим самым арабам.

Все знают, что первое поколение делает состояние, второе им пользуется, а третье проматывает. И вот когда золотая молодёжь в казино Монако щеголяет фамилией деда, который был великим человеком, то выглядит глупо. И не говорят им об этом лишь потому, что они тратят деньги. Так же выглядим и мы, когда гордимся достижением 1000-и летней давности.

Да, тогда тут было великое государство. Конечно, было не долго. Кстати, по той же причине, что и не приходят инвестиции сейчас. Не было правового государства. Все было по понятиям. И вот развалилось потом. Так вот, какая разница, что тысячу лет назад тут было великое государство, прогрессивное на фоне дикой Европы (не великое достижение, учитывая в какую попу тогда скатилась Европа), если сейчас тут государство с самыми бедными гражданами в Европе. Чем мы хвастаемся? Как мы все проели?

И хватит меряться прошлым. А то придут шведы и всех разгонят, напомнив, откуда вообще взялись все эти Ярославы и Владимиры. И как их звали на самом деле.

Сергей Фурса, espreso.tv.