Донецкую коллаборантку Мармазову собираются депортировать из РФ в Украину

Из России в Украину в ближайшее время могут выдать одного из организаторов «референдума» в Донецке Татьяну Мармазову, супругу экс-руководителя пресс-службы донецкого «Шахтера» Руслана Мармазова, который также поддержал российскую агрессию против Украины.

«В эту секунду твориться жуткое беззаконие. Мою жену Таню в Туле тащат в суд и будут выдворять на Украину. На заклание СБУ. Прошу всех, кто нас знает, об участии», — написал Мармазов в блоге.

Главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин сообщил подробности инцидента:

«Глупость или предательство? Татьяну Мармазову, которую называют мамой донецкого федерализма, задержали в Туле по обвинению в нарушении миграционного законодательства и будут обсуждать депортацию в Киев, то есть туда, где ее ждет арест СБУ и уголовные дела за сепаратизм…

Она задержана при выходе из Тульского Горсуда и переправлена в ОВД Зареченского района в Туле (Токарева 38). Ей угрожают судом и депортацией. У нее проблема (из-за вредительства неких товарищей, видимо) с продлением разрешения на временное проживание в России, у нее украинский паспорт, она в апелляционной инстанции в Тульском Горсуде о продлении РВП и пока апелляция — легальна в России, но тут ее берут на выходе из суда», — пишет Лейбин.

«Это не то, что надо уладить, это надо срочным образом уладить. Иначе эта история разнесется, и Россия продемонстрирует, как она в действительности относится к ключевым фигурам ДНР. Раньше мы пытались содействовать, когда в ДНР арестовывали журналистов. Но чтобы в России арестовывали людей из ДНР и собирались отправлять их в Киев, зная, что их там за поддержку России ждет — это что-то новенькое и неприятненькое», — возмущается журналистка Марина Ахмедова.

В свою очередь журналист Александр Чаленко призывает не мириться с произволом бюрократии.

«Ватницу Татьяну Мармазову, бывшего проректора Донецкого университета, задержали в Туле, доставили в районное отделение полиции, потом в суд и на депортацию на Украину!!! Перед этим ей отказали в РВП и запретили находиться на территории России. С 2014 года она как сепаратистка в украинских списках на арест. Вы все прекрасно знаете, что Таню на Украине ждет СБУ. Вот как с этим ужасом жить???

Таня этот тот человек, который противостоял во времена Ющенко навязывание Донецкого университету имени украинского клинического националиста Василя Стуса. Это человек, который бил на всех сессиях Донецкого горсовета в колокола во время евромайдана, когда другие молчали. Ну нельзя с подобным отношением бюрократии мириться», — написал Чаленко в своем блоге.