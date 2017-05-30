С неба будет сыпаться еще много камней

Более 2000 человек на днях вышли на митинг с требованием отменить новый генплан Севастополя, разработанный московским НИИ.

Некоторые подставные или не подставные актеры кричали (во время аннексии Крыма, – “Апостроф”): нам хоть камни с неба, умереть в России. Когда они это кричали, то забыли о Конституции Украины, в которой говорится о порядке проведения региональных референдумов, забыли прочесть устав ООН. Но они, к сожалению, еще забыли прочесть и те сумасшедшие законы, которые штамповала российская Дума за последние пять-шесть лет. Этими законами их активность определена как противоправные действия. Они привыкли в составе Украины выходить на улицу, защищать свои права на улице. Теперь об этом можно забыть.

И единственная жалость по-человечески может быть проявлена мною и такими как я только к людям, которые не имели, не имеют и не хотят иметь ничего общего с аннексией Крыма Россией. Я имею в виду тех людей, которые живут в Крыму.

Все остальные являются предателями Украины, беспредельщиками, которые не знают и знать не хотят ни украинских законов, ни международного права. Они хотели камни с неба, они их получили. И получат еще больше. Так им и надо.

Участники этих протестов по закону Российской Федерации, нарушающему 31-ю статью конституции, могут оказаться в тюрьме. Точно так же, как люди, выходящие на протесты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Чем они могут отличаться от тех людей, которые оказываются в тюрьме? Как плотник из Люберец (Московская область, — “Апостроф”) Александр Шпаков, который был приговорен к полутора годам колонии общего режима по делу о нападении на полицейских во время протестов 26 марта. Как актер Юрий Кулий, который получил 8 месяцев в колонии-поселении за то же самое. Как политические заключенные так называемого Болотного дела. Они ничем не отличаются — туда им и дорога, если они хотели камни с неба.

Я очень сомневаюсь, что Северный Кипр (Турецкая Республика Северного Кипра, — “Апостроф”), аннексированный Турцией — это одно из самых главных туристических направлений. Точно так же и Крым. Крым является оккупационной помойкой, а не туристическим направлением. Все это медленно, медленно, медленно, но верно будет подыхать своей естественной смертью. Если через три года Крым будет оккупированным и аннексированным, то результат будет хуже и плачевнее в геометрической прогрессии, чем на сегодняшний момент.

Слава Рабинович, “Апостроф”.