Как РПЦ вмешивается в дела Украины

Взломанная почта политтехнолога патриарха Кирилла рассказала, как русская православная церковь неоднократно вмешивалась в ход историю Украины и пыталась отделить нас от Европы

В марте 2017 социологический Центр Разумкова провел исследование религиозной ситуации в Украине. 63% опрошенных ответили, что относят себя к православию. Среди них 38% относят себя к Киевскому патриархату, 17,4% выбирают Московский патриархат. Еще 35,7% считают себя “просто православными”, не отдавая предпочтений конкретном патриархата.

Не смотря на то, что к Киевскому патриархату себя относят большинство верующих, патриархат признан не каноническим, то есть недействующим в мире православия.

Для некоторых священников и прихожан каноничность является ключевым моментом выбора патриархата. Поэтому каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), хотя она и часть Русской православной церкви, занимает второе место по популярности среди православных христиан.

Кто начальник УПЦ МП

Киселев и патриарх Кирилл

В православии единым главой церкви считается Иисус Христос. Следующим по главности выступает предстоятель церкви, в данном случае патриарх Московский и всея Руси. Сейчас этот пост с 2008 года занимает патриарх Кирилл. УПЦ МП является частью Русской православной церкви, поэтому предстоятеля УПЦ МП, своим “благословением” назначает патриарх Кирилл. Патриарх не раз высказывался о невозможности отделения Украинской церкви от Российской.

Кстати, патриарх Кирилл — близкий друг такого мастера пропаганды “русского мира” как Дмитрий Киселев, журналиста и директора пророссийского информационного агентства “Россия Сегодня” (деятельность которого запрещена на территории Украины). Киселев получал лично от патриарха орден за “вклад во благо церкви и Отечества”.

В марте 2014 самый медийный протоиерей Московского патриархата Всеволод Чаплин, которого патриарх Кирилл наделил полномочиями публично выступать от лица церкви, призвал украинцев не протестовать по поводу “потери” Крыма. Такой позиции должны были придерживаться церкви Московского патриархата.

Сейчас УПЦ МП управляет митрополит Онуфрий, назначенный с 2014 года. Онуфрий награжден несколькими государственными наградами России, включая орден “Дружбы”. Митрополит верен Московскому патриархату и действует в рамках их интересов — выступая против автономии Украинской церкви. Онуфрий не раз критиковал политику Украины, а в 2015 году отказался вставать, когда Порошенко во время віступления в Верховной Раде обїявил Минуту молчания в память о погибших защитниках Украины. Таким образом митрополит выразил свой протест против продолжения АТО на Донбассе.

До сих пор непонятно, на сколько сильно Кремль влияет на УПЦ МП. Но то что влияние есть уверенны многие эксперты. Например, историк и автор книги про гибридную войну Евгений Магда считает, что после смерти митрополита Владимира и прихода к власти митрополита Онуфрия, это влияние выросло еще больше. “Митрополит Онуфрій відмовився вшанувати вставанням у 2015 році загиблих героїв АТО, і позиція багатьох священників УПЦ МП є відповідною, деякі з них на Донбасі благословляли сепаратистів, там воювали і бойовики так званої «Російської православної армії». Інструменти впливу – проповіді, публікації у церковній пресі, демонстрація власного ставлення до ситуації на Донбасі”, — считает Магда.

Но если детальнее

Кирилл Фролов

Помимо всех патриархов в системе “православной политики” есть и незаметные винтики, например — “воцерковленный” эксперт Кирилл Фролов. Хакерам из Украинского Киберальянса удалось взломать почту Фролова и получить всю его личную переписку, с 1997 по 2016 год. Взлом подтвердил сам Фролов. Анализируя письма, информационное агентство Informnapalm выявило несколько интересных вмешательств в ход украинской истории. Фролов является заместителем директора Института стран СНГ, а также пресс-секретарем Союза православных граждан. С его досье можно ознакомиться на сайте “Мировтворец”.

Но если кратко, то Фролов является главным церковным политтехнологом, который раздает рекомендации по Украине патриарху Всея Руси Кириллу, ФСБ, администрации президента РФ. Вместе председателем Союза православных граждан Украины Владиславом Кауровым, организовывал ряд религиозных пророссийских акций в Украине.

Организация мероприятия “Георгиевская лента”

Фролов разводит скрытую агентурную сеть по всей Украине. Например, на его почте множество писем с отчетами по обстановке в Украине от украинского политолога и историка Владимира Корнилова, который после 2013 года покинул Украину и живет в Нидерландах.

Фролова интересует и Крым, для этого ему присылает отчет доцент Таврического университета, кафедры этно-социальных исследований, Анатолий Филатов. В сливе было найдено более 200 писем от Филатова о Меджлисе и организации «русско-православного движения» в Крыму. Иногда его агенты поливают друг друга грязью, и выпрашивают деньги.

Эксперт по “украинскому вопросу”

Как оказалось, “работу” по Украине Фролов начал еще в начале 2000-ых, активно принимал участие в первом Антимайдане во время Оранжевой революции, считая что любую проблему можно решить при помощи президента России Владимира Путина и своего друга, тогда еще митрополита Кирилла.

Также Фролов пишет статьи, которые активно размещает у себя пресс-центр УПЦ МП, устраивает православные рок-концерты при финансировании Партии регионов.

Основная задача Фролова в Украине – распространять сферу влияния Русской православной церкви и не допустить отделение Украинской. Самым скандальным письмом является то, где Фролов делится целями патриарха Кирилла.

“Вообще, защита территориальной целостности Украины мне непонятна, я в душе не признаю Украину. Более того, ее не признает Патриарх Кирилл (он в кулуарах четко говорит, что цель его Патриаршества – государственное слияние России и Украины, а не только духовное единство). Если этому будет мешать Галиция – к черту Галицию”, – пишет Фролов.

Еще в 2006 году начинается активный “кастинг” на выбор нового предстоятеля УПЦ МП, так как действующий тогда митрополит Владимир мешает планам Русской церкви и пытается получить автономию для Украинской церкви.

Фролов обсуждает эти вопросы с членом Администрации президента России Борисом Лукичевым. Собеседники останавливаются на двух претендентах: Митрополит одесский Агафангел и митрополит черновицкий Онуфрий (который сейчас и является главой УПЦ МП). Они наиболее подходящие кандидатуры с пророссийскими взглядами. Претендентов решают обучить миссионерским и информационным “технологиям”.

В то же время Фролов пишет отчет по работе в Украине для российского Министерства иностранных дел. Из которого следует, что “Русская православная церковь переходит в миссионерское контрнаступление”. Среди врагов русской церкви Фролов выделяет особых сторонников отсоединить УПЦ от Русской патриархальной церкви: Ющенко и автокефалию УПЦ с патриархом Владимиром.

Среди своих успешных миссий Фролов рассказывает о миссионерском туре дьякона Андрея Кураева с российскими рок-музыкантами по Украине и считает, что такое нужно повторять, а также образовать движение “политическое Православие” и публиковать брошюры противодействующие расколу Русской церкви.

Битва за “Всея Руси” и автономность

После смерти патриарха Всея Руси Алексия Второго в 2008 году, действующий патриарх УПЦ МП Владимир пытается получить для Украинской церкви автономию. Тогда Фролов пишет очередной отчет и план действий для директора Института стран СНГ Затулина, и после этот план попадает помощнику президента России Владиславу Суркову.

В этом письме рассказывается о “коварном умысле” команды тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко и действующего патриарха Владимира захватить место умершего Алексия Второго и попасть в Москву.

Однако Фролов подчеркивает, что “враги” не надеются получить место — они специально хотят проиграть, чтобы показать несправедливость Московского патриархата. Такое “оскорбление” даст шанс получить автономию Украинской церкви.

Чтобы избежать такого развития событий, Фролов предлагает усилить “предвыборную кампанию” на место патриарха Всея Руси митрополита Кирилла, чтобы его победа была более очевидной для православного мира. А митрополиту Владимиру (чтобы не обижался) присудить второе место. “Второе место соответствуют роли и статусу Киевской митрополии в Московском Патриархате”, — сказано в отчете Фролова.

Если УПЦ МП вновь будет требовать автономии, то на нее следует давить и требовать лишения некоторых привилегий. Например, чтобы УПЦ МП отказалась от внутреннего устава, а новых епископов могла утверждать Московская церковь.

Сценарий был разыгран, и после “победы” патриарха Кирилла, с которым у Фролова была давняя дружба, его сфера влияния расширилась. Так он становится одним из главных информаторов патриарха Кирилла, переписываясь с ним “по украинскому вопросу”.

Фролов пишет для “его Патриаршества” очередной план по Украине, суть которого — усилить влияние Московского Патриархата в Украине. Среди своих сторонников и настоящих “русинов” он выделяет Дмитрия Табачника (депутата Партии регионов), и одесского митрополита Агафангела.

С 2010 году Табачник назначается министром образования, и Фролов предлагает ему ввести в школах “уроки православия”. Фролов занимается утверждением новых назначений в УПЦ МП с ФСБ. Например, на роль митрополита харьковского предлагает отца Евгения Максименко, которого еще раньше предлагали на кандидатуру духовника Януковича.

В то же время у Фролова появляется новый проект — объединение постсоветского пространства праздником “День победы”, в связи с этим давит на патриарха Кирилла “воцерковить” праздник, чтобы он стал обязательным для всех верующих, что и происходит.

В 2012 году на связь с Фроловым выходит Григорий Педченко, в то время занимающий пост начальника Генштаба Украины. Фролов пишет по нему отчет для ФСБ, в котором даёт следующую оценку: “Один из немногих людей с пророссийскими взглядами, православный Московского Патриархата, его духовником является известный своими антибандеровскими, решительно промосковскими взглядами протоиерей Андрей Новиков, секретарь Одесской епархии”. В результате сотрудничества у Фролова появляется новый план по недопущению свободной торговле межде Украиной и Европой. А также план по воздействию религии на Януковича.

Влияние на Януковича

Фролов использует церковь как инструмент политического влияния на государственных лиц Украины. Например, после победы Виктора Януковича в президентских выборах 2010 года, Фролов неоднократно устраивает встречи патриарху Кириллу и новому президенту, определяя основные темы обсуждения. Так, 5 марта Фролов решает, что патриарх должен “промыть” Януковичу мозги, чтобы остановить украинскую евроинтеграцию и устраивает им очередную встречу. Также Фролова интересует и жена Януковича — Людмила, с духовником которой он пытается наладить контакт. Одновременно с этим Фролов предлагает не забывать о “гей-Европе”, и давить на то, что будущее Украины, рядом с Россией. А не с Францией, где в 2013 году разрешили браки однополых пар. “А в борьбе с евроинтеграцией важно, здесь и сейчас, использовать решение парламента Франции о легализации “однополых браков”, что вызвало во Франции либеральную истерику с травлей священников-“гомофобов” и т.д. Разве это нужно православной Украине? Нет, ей по пути только с Россией! Важно эти тезисы пропагандировать тотально, на уровне НЛП. А уж в год 1025-летия Крещения Руси эта тема будет действовать по максимуму!», — пишет Фролов в апреле 2013 года.

Активные действия в 2013

Организовав срыв акции ЛГБТ при помощи своих “православных бойцов”, Фролов пишет, что получает заказ “От самого Царя”. По заказу Владимира Путина он делает следующую акцию: массовый православный митинг против Ассоциации Украина —ЕС. Россия выделяет бюджет на “православный” митинг в размере 1 миллион гривен ($125 тысяч по курсу на 2013 год). Вскоре в июне 2013 года, Фролов подготавливает митинг “праздника православия” и отсылает отчет Сергею Глазьеву, советнику президента России.

Также к митингу подключает организацию “Русские матери”, среди которых Ирина Бергсет. Бергсет известна своей историей про норвежского “мужа-извращенца”, который якобы переодевал их общего ребенка в карнавальных костюм “Путин” и насиловал со своими друзьями. Бергсет не раз заявляла о том, что в Европе принято носиловать детей.

“Проект движения «Русские матери». При удачной раскрутке нижеописанных тем можно, особенно воздействуя на женскую часть населения Украины, возбудить и довести ненависть к «евроиентеграции» Украины до огромных размеров, до того, что «матери Украины» выйдут на улицы на борьбу с «евроинтеграстами», «Евросодомом»”, -пишет Фролов Глазьеву.

Виктор Медведчук подхватывает инициативу про “Евросодом”, начинает ее активно раскручивать и всячески поддерживать Фролова. Вся команда Фролова переходит под командование помощника президента России Владислава Суркова.

К осени 2013 года, накануне Евромайдана, при поддержке администрации президента России планируется серия митингов “протесты избирателя Януковича”. На каждый протест выделялось от $100 тысяч. А сбор подписей и медийная поддержка — $200 тысяч. За два месяца до Майдана, при помощи Фролова и церкви, России уже построила пророссийскую сеть СМИ, некоторые из которых действуют и сегодня.

espreso.tv.