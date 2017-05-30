“Яндекс” передавал в Россию персональные данные украинских граждан

Менеджмент российской компании “Яндекс” незаконно собирал, накапливал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан.

В частности, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины, а также работников органов государственной власти и управления. Об этом сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.

“Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Киеве и Одессе санкционированные обыски в офисах дочерней структуры российской компании “Яндекс”. Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания, проживания, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях”, – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, о которых в РФ передавалась информация, – сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных сил Украины, других подразделений, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления.

“По данным СБУ, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности”, – отмечается в сообщении.

Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы, которая проверит факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины. Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации. Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), добавили в СБУ.

Как сообщалось, в понедельник Служба безопасности Украины провела обыски в офисах дочерней структуры российской компании “Яндекс” в Киеве и Одессе.