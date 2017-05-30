Два суда. Два мира

В Киеве продолжается заочный процесс над бывшим украинским президентом Виктором Януковичем. Это странный суд – действия его фигуранта, направленные на уничтожение собственных сограждан, видел весь мир в прямой трансляции.

Но Янукович отказывается участвовать в процессе – разве что с помощью интернета. Россия, руководство которой активно участвовало в попытках уничтожения украинского протеста, предоставило Януковичу убежище и не собирается отдавать ни его, ни его соратников и родственников. Процесс является как бы напоминанием: если вы служите Путину, то можете совершать любые преступления, убивать, грабить, насиловать. Кремль “своих” не бросает.

В самой Москве сегодня тоже продолжается судебный процесс, вполне очный. Процесс над Натальей Шариной, бывшим директором уничтоженной Библиотеки украинской литературы. Шарина не имела никакого отношения ни к созданию этой библиотеки, ни к ее функционированию.

Ее направили на работу в Библиотеку украинской литературы для “зачистки” учреждения от украинских активистов. По замыслу властей России, от библиотеки, созданной украинскими организациями Москвы и фактически подаренной государству, должна была остаться вывеска.

Фактически Шарину судят за то, что она была директором вывески. Формально – за то, что нашли в книжках, которые администрация не успела изъять из библиотечного фонда на фоне войны, которую Россия начала против нашей страны.

Вина Януковича в преступлениях против Майдана, против украинского народа, является очевидной с политической точки зрения. Но с точки зрения права эту вину в отсутствие обвиняемого и его подельников не так-то просто будет доказать. Шарина не виновна ни в чем – кроме того, что она возглавляла учреждение, в названии которого было “преступное” слово “украинский”. Но ее приговорят.

И те, кто в России возмущаются в связи с санкциями против российского “виртуального” бизнеса и социальных сетей, не скажут ни одного слова. Впрочем, любители российских ресурсов в Украине тоже предпочли не заметить, что в Москве уничтожена единственная в России государственная украинская библиотека, а ее директор арестована. Потому что такое разгром учреждения культуры по сравнению со свободой пропаганды и провокации! Какая ерунда!

Эти два процесса лучше любых слов демонстрируют, что такое Украина и что такое Россия и в каких разных эпохах находятся страны, по иронии судьбы оказавшиеся рядом на географической карте.

Виталий Портников, espreso.tv.