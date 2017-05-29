Кремль, финансируя экстремистов Европы, подрывает Запад

Россия через близкого к Путину спонсора финансирует экстремистские организации по всей Европе с целью ее дестабилизации. К такому выводу пришли журналисты телеканала ZDF, сообщает InoPressa. Основой немецкого сюжета стала работа расследовательской группы InformNapalm.

Как передает корреспондент немецкого таблоида Bild Филипп Пятов, средства Кремля идут на разогрев внутренних конфликтов в странах Юго-Восточной Европы. Среди тех, кто кормится с московской руки — правоэкстремисты Чехии, левые и правые радикалы Словакии, а также венгерская правоэкстремистская организация “За лучшую Венгрию”. Все они выступают с антинатовских и пророссийских позиций.

Венгерские шпионы России

Деятельность указанных организаций является далеко не безобидной с точки зрения политической жизни: партия “За лучшую Венгрию”, известная также как “Йоббик”, на парламентских выборах 2014 года смогла набрать 20,54% голосов и получить 23 места в Национальном собрании, что сделало её третьей по величине политической партией в стране.

Характеристика данной организации является типичной для всех подобных ей группировок, которые получают деньги из Москвы: она отвергает глобальный капитализм, европейскую интеграцию, является антисионистской и описывается экспертным сообществом как неофашистская, неонацистская, антисемитская, антицыганская и гомофобная.

Партия является одной из крупнейших в Венгрии, выступающих за сохранение и дальнейшее развитие отношений с Россией. В мае 2014 года генеральный прокурор Венгрии попросил председателя Европейского Парламента лишить депутата от “Йоббика” Белу Ковача иммунитета из-за подозрений в шпионаже. Ему поставили в вину конспиративные контакты с российскими дипломатами и ежемесячные поездки в Москву, а его имеющую российское гражданство супругу обвиняли в работе на спецслужбы РФ.

В Венгрии Ковача рассматривают как лоббиста путинских интересов. Достаточно сказать, что он был одним из нескольких европарламентариев, которые выступили в роли наблюдателей на псевдо-референдуме в оккупированном Россией Крыму и провозгласили это голосование в качестве “легитимного”.

Усовский: “Политическая ориентация мне не важна”

Кошельком для этого и других указанных выше маргинальных европейских движений является белорусский бизнесмен Александр Усовский, который откровенно рассказал в беседе с Frontal21, что “политическая ориентация” того или иного движения, которое могло бы подорвать единство Европы, ему “не важна”.

“В Польше я работаю с правыми, в Словакии и Чехии — с левыми, в Венгрии — с правыми”, — объяснял он принципы своей работы по инфицированию Европы.

Усовский — автор ряда книг с “альтернативной” и агрессивно-антизападной трактовкой общеизвестных событий. На его счету в том числе следующие “произведения”: “Как Черчилль развязал Вторую мировую войну”, “«Пушечное мясо» Черчилля”, “Кто натравил Гитлера на СССР”, “Боже, храни Сталина”.

Малофеев: “Хайль, Гитлер!”

В качестве еще одного спонсора европейских экстремистов называется влиятельный и радикально настроенный сторонник Путина Константин Малофеев, о чем свидетельствует просочившаяся в свободный доступ электронная переписка.

Ранее он неоднократно говорил о “возрождении России” и назвал Путина лидером, который был послан “богом”, тогда как ЕС в его глазах — “безбожная” организация.

The Insider дает ему следующую характеристику:

“48-летний белорус Усовский в 2007 году активно переписывается с членами НСО Дмитрием Румянцевым, Максимом Базылевым и другими, иногда начиная письма с восклицания «Хайль, Гитлер!». Именно в 2007 году группировка НСО-Север под руководством Базылева начала активную деятельность, на ее счету – 27 убийств (в 2009 году Базылев покончил с собой в изоляторе). Дружен Усовский и с европейскими неонацистскими партиями, и сосватал их Малофееву, которому нужны были инструменты влияния. В Польше он советует сотрудничать с неонацистской OWP, в Словакии — с аналогичной партией Ľudová strana Naše Slovensko”, — пишет Insider.

Это же издание сообщало о причастности все того же Малафеева, а также сотрудников ГРУ к попытке переворота в Черногории, направленного на воспрепятствование вступлению этой страны в НАТО. Этот инцидент, однако, не помешал ей вступить в Североатлантический блок: на днях она впервые участвовала в саммите Альянса в Брюсселе.

В то же время он известен как большой поклонник немецкой маргинальной партии “Альтернатива для Германии” и, в особенности, главного кандидата партии Александра Гауланда. В нем он видит лидера, с которым “Германия снова станет Германией”.

Ссора на 100 тысяч евро

О связях Усовского с Малофеевым и участии в спецоперациях Кремля на территории Европы рассказывалось в материале издания Stopfake и

Согласно ему, Усовский получил от России 100 тысяч евро на то, чтобы профинансировать антиукраинские группы в Польше и поссорить тем самым Варшаву с Киевом. Отмечалось, что эта сумма стала известна благодаря украинским хакерским группам CyberHunta и Cyber Alliance.

“Похищенные украинскими хакерами данные стали первым конкретным доказательством, что Россия проводит в Польше антиукраинские операции, а ее союзниками, как и в Западной Европе, стали правые радикалы”, — приводилась выдержка из польской Gazeta Wyborcza.

Усовский в переписке с российским депутатом и директором Института стран СНГ Константином Затулиным заверял его, что может не только распространять пророссийскую пропаганду, но и эффективно “вбить клин между Польшей и Украиной”.

Таким образом, Усовский действительно получил “грант” от людей из окружения Малофеева, которого ранее обвиняли в финансировании столкновений в Крыму весной 2014 году, а также боевиков на Востоке Украины. За поддержку пророссийского сепаратизма он попал под санкции Евросоюза. По данным газеты Die Welt, Малофеев встречался с Путиным в июне 2014 года.

Следует подчеркнуть, что указанный сюжет первоначально подробно разрабатывался группой InformNapalm, которая подробно освещала проект Малофеева-Усовского в отдельных материалах.

– “За антиукраинскими акциями в Польше стоит Кремль. Анализ вскрытой переписки”;

– “Как Кремль финансирует польских радикалов: задачи, оплата, доклад в Москву”.

Как заявил Newsader Роман Бурко, указанные публикации стали фактическими первоисточниками для немецких и прочих западных изданий, которые писали на тему прокремлевских проектов в Европе.

“Молодым везде у нас дорога”

Одновременно с этим, как писала расследовательская группа Bellingcat, Кремль пытается влиять на политику Европы также через работу с молодежными отделениями право- и левоэкстремистских европейских организаций. В “разработке” — молодые люди из “Альтернативы для Германии”, “Австрийской партии свободы”, сербских националистических движений, голландского “Экспертного центра Российской Федерации”, пост-коминтерновской “Всемирной федерации демократической молодёжи”, “Демократического молодёжного сообщества Европы” и других структур.

“В 2017 году вопрос охвата Россией молодёжных отделений иностранных политических партий уже не является тривиальным, учитывая споры вокруг её вмешательства в американские выборы, — заключает Bellingcat. — Выражается серьёзная обеспокоенность поддержкой Кремля “экстремистских промосковских кандидатов”. Российское внимание к молодёжным организациям усиливается в этот ключевой год проведения выборов в Европе, и число свидетельств вмешательства России в европейскую и американскую политику продолжает расти”.

Филип Пятов, Bild.