Пресс-секретарь Путина заступился за Московский патриархат в Украине

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает “недопустимыми действия, ведущие к нарушениям интересов Русской Православной Церкви на Украине”, сообщает “Религия в Украине”.

В ходе общения с журналистами 18 мая Д.Пескову напомнили о том, что в Верховной Раде Украины отложено рассмотрение законопроекта о статусе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В связи с этим его спросили о том, как в Кремле расценивают этот документ и будут ли в Кремле вмешиваться в ситуацию в случае, если новый закон в Украине будет принят.

“Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской Православной Церкви, и, безусловно, мы считаем недопустимыми какие-либо действия, которые нарушали бы интересы Русской Православной Церкви на Украине”, – сказал Д.Песков.

Как известно, Церковь Московского Патриархата в Украине формально носит название “Украинская Православная Церковь” на правах самоуправляемой административно-канонической единицы. Руководство УПЦ (МП) обычно раздраженно реагирует на приставку “МП” при упоминании этой конфессии. Вместе с тем целый ряд украинских политиков и верующих самой УПЦ добиваются переименования УПЦ в “РПЦ в Украине”.