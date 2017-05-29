Сколько орков полегло

За обсасыванием очередного срача между профилями Гиркина и Ходаковского, СМИ как-то пропустили важнейший нюансик.

А именно: Ходаковский в пылу спора озвучил потери “Востока”: 500+ орков! (скрин!)

Это с мая 2014 на 1000 рыльный батальон (средняя численность “Востока” – он всегда был “укрупненным”!).

Умножаем данное число минимум на 40 (40000 – минимальная “средняя” численность “ополчения” ОРДЛО) – получаем реальные(!) потери орков за 3 года!

Минимум 20 000+ особей!

Это полностью стыкуется с данными недомэра оккупированного Шахтерска Швыдкого, согласно которым, только шахтерцев-орков за период май-июль 2014 – 180+ утилизированных:

https://www.facebook.com/uhrupenko/posts/615430891941002

Или с данными сепарСМИ ЛэНэРэ, согласно которым, только из Луганска за июль-сентябрь.2014 года сдохли 500-800 на 95%+ орки и иже с ними, закопанные в одном котловане с “памятным крестом”! При этом, на сегодня опознаны лишь 107!:

https://twitter.com/Utilizator_/status/848940974898388993

Так что, кровавый счет потерь врага – и радует своей продуктивностью; и печалит – ведь, число погибших неизбежно растет и с нашей стороны!

А данная война еще даже не приблизилась к своему экватору…

Александр Чернов