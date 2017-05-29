Форум свободной России признал, что оккупация Крыма – позорная страница российской истории

25–26 мая 2017 года в Вильнюсе проходил 3-й Форум свободной России, на котором обсуждались актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса. Собравшиеся признали – Крым должен вернуться под украинскую юрисдикцию.

Приводим полный текст резолюции:

«Агрессия Кремля против Украины является международным преступлением.

Некоторые российские политические и общественные деятели не решились дать принципиальную оценку аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины. Форум Свободной России считает необходимым эту оценку дать, руководствуясь критериями права и морали.

Война Кремля против Украины нарушает территориальную целостность Украины, Устав ООН, Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Декларацию о создании СНГ, Будапештский меморандум, двусторонние российско-украинские договоры, Уголовный кодекс РФ и полностью подпадает под определение агрессии, данное Генеральной Ассамблеей ООН.

Оккупация и аннексия территории Украины, сопровождающиеся массовыми репрессиями против крымских татар и украинцев, унёсшие более десяти тысяч жизней, стали позорными пятнами российской истории.

Война должна быть немедленно прекращена, российские войска должны быть выведены со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс, а международно признанная российско-украинская граница должна быть восстановлена.

Будущая свободная Россия будет стремиться к установлению добрососедских отношений с Украиной на основе принципов международного права.

г. Вильнюс

26 мая 2017 г.»