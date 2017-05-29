«Гуляй Поле»

В Челябинске школьники напали на машину с полицейскими

29.05.2017

В Челябинске школьники напали на машину с полицейскими

На фестивале красок в Челябинске  школьники напали на полицейские машины. Видеозапись с места события опубликована в социальных сетях.

На видео видно, как подростки с криками «Ауе», нецензурно выражаясь, кидают в автомобиль полиции краской и пинают его.

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе областного УМВД, полиция начала проверку в связи с инцидентом.

«Массового беспорядка на фестивале допущено не было, однако отдельные факты нарушения общественного порядка на празднике — да, были, и по ним проводится проверка», — сказали агентству в пресс-службе.

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