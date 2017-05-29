Украиной передан доклад в НАТО о поддержке Россией терроризма

Украина передала доклад НАТО о поддержке Россией международного терроризма. Об этом заявила председатель делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз, сообщает пресс-служба БПП. Указано, что на заседании ПА НАТО в Тбилиси (Грузия) вице-президент организации Раса Юкнявичене представила обстоятельную презентацию по России. В частности, вице-президент подчеркнула, что РФ занимается подрывом политических систем стран НАТО, ведет агрессивную информационную пропаганду России в этих странах, а также выразила понимание и поддержку Украине, которая запретила российские телеканалы. В свою очередь Фриз отметила, что часто недооценивается именно информационный компонент неконвенционной войны, которую сегодня Россия ведет не только против Украины, но и против стран-членов НАТО. “Позвольте передать Вам доклад, подготовленный в Украине о взаимодействии России с террористическими организациями, каналах их коммуникации и координации. Я думаю, что он может быть полезным для Вашего доклада на завершающей стадии”, – подчеркнула глава украинской делегации. Фриз также добавила, что Украина в 2016 году в Штаб-квартире НАТО передала материалы и доклад относительно того, что глава РФ Владимир Путин делает в Крыму. “Фактически он превращает некогда цветущий украинский полуостров на современную военную базу, мощь которой будет направлена против стран членов НАТО”, – подчеркнула она. Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс будет продолжать близкое сотрудничество с Украиной, будет оказывать политическую и практическую поддержку, чтобы международные наблюдатели смогли продолжить свою миссию на Донбассе.