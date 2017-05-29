На смерть Бжезинского

Последний раз я с встречался с Збигневым Бжезинским в Вашингтоне 15 лет назад. Он уже тогда был безнадежно старым. Но встречи с украинской делегацией проводил довольно энергично и жестко. Он лучше всех понимал Украину в Вашингтоне и хорошо знал ее проблемы и риски, но тогда тон задавала наша украинская диаспора, которая плотно заселилась в Госдепе и в СМИ и общественном мнении США. А он уже был довольно стар и не при власти. Бжезинскому на встречах с нами страшно не нравилось, когда украинские политики вываливали на него свои мелкие дрязги и жаловались друг на друга. Его раздражала демонстрация нашими политиками, приезжающими в Америку, пустой патриотизм, галичанский провинциализм и демонстративная (непродуктивная) ненависть к России. В ходе наших встреч, он требовал четких анализов, политических оценок ситуации и предложений . Но наши политики просто не понимали, что он от них хочет. Они во многом, оставались просоветскими людьми, которые перешли на украинский язык и одели вышиванки. Негосудственность и провинциализм наших политиков раздражало его. Бжезинский ведь был мудрым и старым человеком , и понимал цену времени и политического таланта. Вновь и вновь он пытался хоть как-то сплотить украинцев для решения острых проблем нашей страны. Повторяю, он лучше других в Вашингтоне понимал роль Украины в будущих геополитических раскладах, но уже тогда он подозревал, что Украина будет мучатся еще довольно долго. Увы он оказался прав.

Эра Збигнева Бжезинского закончилась очень давно. Но без этого человека Запад еще не скоро победил бы СССР. Это был прирожденный антикоммунист, но страшно умный . Вместо банального антисоветизма и идеологических тезисов которые господствовали в политике 20-го века в СССР, США, Германии и Японии он сделал ставку на геополитические стратегии. Он предлагал победить СССР не силой оружия, как рассчитывали американские ястребы, а через борьбу образов жизни СССР и Запада, а также с использованием принципиальных противоречий советского строя. И это ему удалось. Без него Запад никогда бы не решился сделать польского кардинала Войтылу Римским папой. Это был очень сильный и неожиданный политический ход. Он сумел нащупать самое слабое звено в цепи стран социалистического лагеря во главе с СССР – это была его родина – Польша. Именно он придумал использовать единство природного антисоветизма поляков , католицизма и рабочего класса (три в одном!) в деятельности не оппозиционной партии, а широкого народного движения – «Солидарность». Как известно, результаты было ошеломляющими. Пример и опыт Польши потом был использован в «Перестройке» и закончился, сначала развалом социалистического лагеря, а потом и СССР. Кстати, только сейчас, через 40 лет уже другие могучие политические силы применили этот системный подход , в объединении идеологии антиглобализма, исламского фундаментализма и социального вопроса в деятельности Аль-Каиды и ИГИЛ.

Точно так, как его теория «локальных войн», которая активно использовалась США и СССР в 70 годы сейчас возродилась в 21 веке уже не со стороны США, а путинской Россией в агрессии против Украины и в Сирии. В те годы мир уже не мог позволить себе реальной угрозы ядерной войны, поэтому всемирная битва СССР и Запада шли по нескольким направлениям. Это экономическое и научно-техническое соревнование двух систем, поддержка идеологизированных террористических организаций, гонка вооружений и практика локальных войн ( Вьетнам, Ближний Восток, Ангола и Афганистан). Как мы видим, политическая история мира движется по спирали, и то с чем боролся Бжезинский всю свою жизнь опять угрожает всему миру. Но политика и политолога масштаба Збигнева Бжезинского уже или еще нет.

Виктор Небоженко.