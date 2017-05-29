Дети Арбата

На выходных всё внимание российского общества неожиданно переключилось на скромного мальчугана, декламировавшего Шекспира на Арбате и задержанного московскими милиционерами за попрошайничество. Ролик с жестоким задержанием школьника сразу оброс множеством гипотез и конспирологических версий. И по небывалой шумихе вокруг мальчишки приходится констатировать, что в России нынче глубоко больны как патриотический фланг, так и либеральный. С обоих сторон преобладает визг, истерика, базарная ругань. Уровень дискуссии ниже плинтуса. Российский социум наэлектризован донельзя.

Патриоты сразу начали кричать, что всё это провокация. Мол заранее спланировано и специально подстроено. Потом стали утверждать, что это преднамеренно раскачивают страну перед предстоящими через год президентскими выборами и вспомнили о методичке Джина Шарпа по цветным революциям.

Либералы принялись исполнять свою традиционную песню о жестокости государственного аппарата, слепоте власти и повсеместной несправедливости.

Я же не ищу в этом ролике двойного дна и скрытых смыслов. Есть ребенок, который пытается стихами снять напряженность от бешенного московского ритма жизни и получить за это благодарность в виде нескольких рублей. Есть его мачеха, восседающая на скамье в историческом центре, что можно назвать весьма приятным времяпровождением, и наблюдающая за пасынком. И есть угрюмые столичные милиционеры, которым от безделья так и хочется до кого-то докопаться и поморочить голову, типичные пациенты с синдромом вахтёра. Маленькие людишки, наделенные определенными властными полномочиями. И вот они сталкиваются. Происходит конфликт интересов, быстро становящийся достоянием всей страны. И нет в этом ни геополитики, ни теории заговора, ни происков мировой закулисы.

А есть только нервозное российское общество, готовое моментально воспламенится от малейшей искры, зажженной в информационном пространстве.

А мне глядя на этого мальчишку с Арбата сразу вспомнилась одна давнишняя история, приключавшаяся со мной в тех же краях. Мальчишку-декламатора милиционеры задержали ближе к Бульварному кольцу, а меня тринадцать лет назад остановили на Садовом кольце где кончается Старый Арбат. 2004 год, лето, мне девятнадцать. До оранжевой революции остаются считанные месяцы, украинофобией в российской прессе еще не пахнет. Я прогуливаюсь по Арбату с пленочным фотоаппаратом за плечом. Меня останавливают патрульные. Предъявляю им свой украинский паспорт с трезубцем. Границу я пересек законно, миграционная карта имеется, сроков пребывания я не нарушал. И начинается ментовский беспредел. Начинают нести околесицу про нарушение миграционного законодательства. Требуют, чтобы я отправился в участок для выяснения обстоятельств. Типичный уличный милицейский рэкет, гоп-стоп в законе. Но я не орал как мальчишка на ролике. По лицам милиционеров было видно, что они тупые, вальяжные, зажравшиеся скоты, не способные даже раз подтянуться на турнике и самостоятельно сдать нормативы по физической подготовке. Меня поставили спиной к стенке рядом с несколькими таджикскими работягами, а сами принялись вылавливать еще потенциальных жертв. Мне, русскому, было унизительно стоять рядом с малограмотными гастарбайтерами и ждать отправки в участок. Периферийным зрением я наблюдал за милиционерами и когда они потеряли бдительность, сильно увлекшись проверкой документов какого-то бородатого кавказца, я рванул за угол что есть сил. Я промчался сто метров по Садовому кольцу и обернулся – за мной никто не бежал.

Я скрылся в переулках Арбата и сделал для себя выводы: обладатели украинских паспортов в независимости от этнической принадлежности всегда будут чужаками в холодной и хмурой Московии; российские милиционеры это отъявленная сволочь, паразитарно существующая за счет налогоплательщиков; столичных ментов надо побеждать хитростью, а не громко качать права.

Издавна повелось, что Арбат стал пристанищем для всякого рода уличных артистов, пытающихся выманит копейку из прохожих. Танцоры, художники, музыканты, фокусники, дрессировщики – кого только нет на Арбате. Туристы специально идут на Арбат за колоритом, сувенирами и впечатлениями. Поэтому арестовывать тех, кто за деньги создаёт атмосферу для туристов, это недальновидная глупость.

Грубость и бесчеловечность милиционеров в России давно уже стала нормой и этим, увы, уже никого не удивишь. Если такое вытворяют с ребенком в самом центре столицы, то можете себе представить, что милиционеры себе позволяют на периферии? Сразу начинаешь охотно верить в истории про то, как в Казани менты вставляли задержанным стеклянные бутылки в анус.

Совершенно неважно, кто родители этого мальчика, какие у них политические взгляды и чем они занимаются. Важно, что свинцовые мерзости российской жизни становятся обыденностью. Важно, что сама российская власть ничегошеньки не делает чтобы устранять и предотвращать подобные эксцессы. Важно, что куча придурков бесплатно или за деньги пишет, что ребенок сам во всем виноват и поделом ему. Важно, что бытовое происшествие сразу же получает политический окрас. Важно, что юношеские души прекрасные порывы стадо бесчеловечных упырей пытается выдать за циничный бизнес-проект.

Рано или поздно российский гнойник взорвется. Вопрос только во времени. Противоречия в обществе и недовольство властью накапливаются. Чаша терпения переполняется, а решения проблем нет и не предвидится. Внимание населения пытаются увести в сторону от насущных забот, но это не панацея от всех бед. Сколько бы российский страус не засовывал голову в песок его филейная часть все равно остается снаружи. Можно стращать народ миллионами милиционеров-садистов, но лавина людского недовольства все равно сметет этот устоявшийся порядок.

За шкирку в участок за декламацию стихов, пять лет за репост вконтакте, семь лет за смс – это реалии современной России, от которых никуда не денешься. Я не знаю, как творческому человеку можно жить в столь суровой стране, где надзорно-контрольные органы совсем слетели с катушек, бесцеремонно вмешиваясь во все сферы жизнедеятельности. Главное, чтобы вся эта суета морально не сломала мальчишку-декламатора. От российской действительности легко свихнуться. Жизнь в России это каждодневное испытания психики на стрессоустойчивость. Будь сегодня жив Окуджава и пой свои песни на Арбате, то и к нему бы придрались патрульные – российские менты они такие, чопорные, топорные и гнусные.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

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