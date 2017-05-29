Как возникла УПЦ МП. История одного переворота

Сейчас исполняется 25 лет псевдособора в Харькове, на котором московские спецслужбы, их приспешники в Украине и зависимые от них архиереи совершили переворот в УПЦ и раскололи украинское Православие.

После оккупации Крыма и “русской весны” значительно проще понять даже рядовому читателю , как это было. Тогда СССР распался совсем недавно, новые структуры независимой Украины были по сути своей просто переименованными старыми советскими, с теми же работниками. Кремль и Лубянка постепенно приходили в себя от коллапса СССР. Ельцин признал независимость нашего государства. Но не российский истеблишмент и не спецслужбы – как видим, для них до сих пор нет никакой Украины. Поэтому реинтеграция стала их главной стратегической целью. В ее реализации Церкви МП отведена одна из ключевых ролей. Архиереи МП в советское время привыкли бояться государства. Поэтому с провозглашением независимости Украины растерялись – кому быть лояльным? Новому государству или старому “Центру”? Так же, как в Крыму после бегства Януковича, многие стали рассуждать: Москва или Киев, РФ или Украины?

К концу 1991 г. “Центр” тоже был растерян, но быстро оправился и перешел в контрнаступление. По хронологии событий с лета 1991-го по июнь 1992 хорошо видно, кто в епископате МП в Украине был тогда (и сейчас среди тех, кто жив) кремлевским лоялистом. Первый ряд – Агафангел (ныне Одесский) и Ионафан (ныне тульчинский). Второй ряд – три товарища: Онуфрий (нынешний митрополит МПвУ), Сергей (тернопольский) и Алипий (бывший донецкий). Далее – Василий Васильцев, Никодим Руснак, Иов Тивонюк … В УПЦ зимой-весной 1992 сложилась ситуация, подобная Крыму в феврале-марте 2014-го или в Донбассе в апреле-июне того же года. Есть глава Церкви – митрополит Филарет, который поддерживает независимость, есть единогласное решение Собора УПЦ 1-3 ноября 1991 об автокефалии – но из Москвы ведется индивидуальная работа с епископами о возобновлении их лояльности “Центру”. Как с крымскими и донецкими властями и “элитами”. И – когда она проведена – осуществляется переворот. Псевдособор в Харькове 25 лет назад был организован по той же схеме, что и “Решение ВР АР Крым о референдуме” в феврале 2014-го. Легитимные депутаты Верховной Рады Крыма под охраной кремлевских спецслужб за закрытыми дверями провозгласили незаконное решение. Потому что с ними “поработали”. Потому что Москвы они боялись больше, чем Киева … Так и существует МПвУ до сих пор: как люди в Крыму и ОРДЛО под российской оккупацией. Кто-то этому искренне радуется, кто-то терпит, кто-то просто закрывает глаза, а кто-то искренне ждет освобождения. Но сами не хотят / не могут оторваться от Москвы – потому что она имеет над ними большую силу, чем Киев. Потому что каждый архиерей МПвУ сейчас видит: никто из его коллег – явных кремлевских агентов – не только не наказан за измену Украине и сотрудничество со спецслужбами противника, а наоборот – все на своих местах и ​​при почестях. Более того, некоторые продолжают карьерно расти, поскольку сейчас в МПвУ громко кричать “За русский мир!” и критиковать Украину – фундамент успеха.

Архиереи – путинские орденоносцы и дальше занимают ведущие места, а их светский куратор уже даже не скрывается, демонстрируя свою роль … Зато каждый, кто в УПЦ МП публично выступил с проукраинских позиций – предан там остракизму и отодвинут в максимально дальний угол. Если завтра архиерей МПВв N соберет свое духовенство и заявит, что мы “идем от Москвы”, что произойдет? Немедленный указ из Лавры об увольнении и запрет, быстрое судилище и “лишения сана”. Нанятые на олигархо-российские деньги “титушки” выкинут из епархиального управления, кафедрального собора и собственного жилья, “юристы” покупят светские суды, “СПЖ” и другие информационные помои зальют все пространство грязью и компроматом. А защитят ли его общество и государство? Или вышлют российского шпиона из посольства, который дает указания в лаврскую Митрополию? Или разоблачат двух-трех его коллег в рясах / галстуках в самых стенах Лавры? Арестуют / разгонят всех “титушек” и выведут на чистую воду схему их привлечения? Или разоблачат и накажут коррупционеров-юристов и взяточников-судей? Или “дадут по рукам” кремлевскому олигархо-куратору? Или по привычке скажут: “это религиозный вопрос, мы здесь не вмешиваемся, пусть они сами разбираются”? Вот многие из архиереев МПвУ и взвешивают на весах. И московская чаша оказывается тяжелее. Тогда, 25 лет назад, всего несколько человек во главе с митрополитом Филаретом не побоялись противопоставить себя кремлевской машине. Не согнулись, не сломались. Остались на стороне правды. Большинство епископата перешла на сторону силы – как большинство украинских военных, спецслужбистов и госчиновников в Крыму. И пока эти епископы и подчиненные им священники не поверят, что Киев способен защитить их от Москвы, что Украина действительно имеет независимое будущее, а не вернется за пару лет в “братские объятия” – до тех пор они будут с радостью или горечью, но находиться там, где они есть. Потому что сейчас их убеждают, что как после Оранжевой революции, Янукович вернулся к власти.

Евстратий Зоря