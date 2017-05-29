“Родина меня встретила чрезвычайно холодно”. Сепаратист сбежал в Крым из Одессы и остался без средств к существованию

России не интересна судьба граждан Украины, которые в 2014 году поверили в идею создания “большой Новороссии” и попытались бороться за отделение от Украины южных и восточных областей. Об этом пишет российский националистический сайт “Антифашист”, посвященный событиям в Украине.

В статье, посвященной одесскому сепаратисту, участнику событий на Куликовом поле Анатолию Петрову, описывается история пожилого сторонника России, который до последнего времени проживал в Одессе и занимался антиукраинской пропагандой в сети. Однако в начале мая СБУ наконец заметило его деятельность и Петров, опасаясь ареста, выехал в оккупированный Крым. Но вместо теплого приема там он столкнулся с полным безразличием к своей судьбе.

“В российском Крыму ни о политическом убежище, ни о крыше над головой, ни о какой-либо помощи 71-летнему уроженцу города Вологда, почти 30 лет отдавшему службе в Вооружённых Силах своей великой Родины, посоветовали даже и не помышлять”, – пишут авторы статьи.

Ниже они также привели комментарий самого Петрова.

“Родина меня встретила меня, мягко выражаясь, чрезвычайно холодно. Мне идёт 72-й год. Сейчас, после операции, наступила длительная, в течении многих месяцев реабилитация, множество ограничений, которые не позволяют работать. Но я без крова, без малейших средств к существованию.

Вы знаете, оказывается, я не вписываюсь в законы РФ. Я, этнический русский, 27 лет в ВС СССР, участник боевых действий, активный участник движения против украинского нацизма, у меня собран огромный видеоархив украинских нацистских военных преступлений. И я должен медленно умирать у себя на далеко не приветливой ко мне Родине.

Вы знаете, что ответил борец за чистоту крымской расы – представитель ЛДПР в Симферополе? Он сразу в начале беседы, не выслушав моих обстоятельств, предупредил о выполнении миграционных обязательств. И, скорее в виде угрозы, повторил, что при их невыполнении я буду экстрадирован на Украину. Это равнозначно смерти, потому что украинские нацисты меня там умертвят.

Тут мне предлагают билет в Вологду. Лишь бы не в Симферополе. Да, у меня есть родственники в Вологде – третья вода на киселе, совсем небогатые двоюродные, троюродные… Их никто не обязывает мне помогать. Так что, ехать туда умирать? Что это за законы, что это за порядки, которые не обеспечивают право на жизнь?”, – пожаловался Петров.

А сбежавший из Одессы сторонник России Валентин Филлипов подтвердил сайту “Антифашист”, что никому из бывших одесситов, выехавших в Крым, не удалось хорошо устроиться

“Ему надо готовиться к долгим мытарствам. Работу надо. На подачках он не выживет. Здесь богатых нет, кто мог бы большую сумму подарить или хоть одолжить. Надо понимать, что огромное количество людей сидят здесь без легализации и без денег. Многие в возрасте, многие больные… Нас в России не ждут. Кажется, это за три года можно было уяснить. И мало кто из наших хорошо устроился…», – рассказал Филлипов.

Авторы публикации констатируют, что поддержавшие Россию украинцы из Одессы, Николаева и Харькова, которые в 2014 году поверили пропаганде и попытались бороться “против хунты” теперь оказались брошены и забыты. И Москва больше не планирует никак помогать своим сторонникам.

“Анатолий Петров не одинок – всех политэмигрантов с Украины Родина встречает чрезвычайно холодно. «Россия своих не бросает» – это, увы, лишь красивая фраза. Бросает. Всех. Поголовно…

Вернее, ей, России, в лице представляющих Государство Российское чиновников на этих своих – просто начхать. На тех, которые весной 2014-го вышли на улицы Одессы, Харькова, Николаева, Запорожья и десятков других городов с российским триколором, против украинских нацистов, за Россию и Русский мир.

Мир (Русский ли?) изменился. И видимо, они уже просто перестали быть своими…”, – заключают авторы статьи.

Антифашист.