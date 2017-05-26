«Гуляй Поле»

Крым сегодня стабильнее, чем был при Януковиче

26.05.2017

Крым сегодня стабильнее, чем был при Януковиче

Украинцы следят за антикоррупционной борьбой собственных властей со вполне понятным недоверием. И, тем не менее, обвинения выдвигаются, подозреваемые задерживаются, дела заслушиваются – и это только часть процесса, который можно охарактеризовать как смену элит. Уже после Майдана 2013-2014 годов большая часть традиционной элиты либо исчезла, либо оказалась в тени. Вне всякого сомнения, после следующих парламентских и местных выборов обновление продолжится – удержаться у власти в период перемен, кризиса и запроса на борьбу с коррупцией очень нелегко.

На этом фоне особенно интересно выглядит единственный украинский регион, включенный в состав чужого государства – Крым. Вот уж где сохранилась настоящая элитная стабильность. Я бы даже сказал, что Крым сегодня стабильнее, чем был при Януковиче – «макеевские», разделившие с крымскими криминальными кланами управление полуостровом, вытеснены своими более удачливыми конкурентами, и руководство Крыма стало таким, каким оно было до внедрения соратников удравшего президента. Последнее, что Янукович – уже не президент – сделал для Крыма – уже оккупированного – помог заменить «донецкого» премьера полуострова на местного «братка».

На первый взгляд, это может выглядеть странно. В России годами сокрушались, что Крым не развивается, разворовывается, уничтожается – и в результате оставили надзирать за полуостровом именно тех людей, которые его не развивали, разворовывали, уничтожали. Но такой подход вполне соответствует логике путинского «застоя» – благодатного периода для номенклатуры, присосавшейся к местам кормления мертвой хваткой. Конечно, это не брежневский «застой», а чекистский, время от времени прерываемый «посадками» то одного, то другого проигравшего конкурентам номенклатурщика. И в то же время сама элита – элита в целом – может быть уверена, что ее положение незыблемо, пока в Кремле Путин. На эту элиту работают спецслужбы, пропаганда, собственно – само государство. Крымские «братки» просто удачно вписались в путинскую вертикаль, и в Кремле просто не понимают, зачем – и главное, на кого – их менять. Ведь солидные – и преданные – люди. Поэтому пущай воруют.

Процесс украинских перемен переживет еще немало взлетов и падений, успехов и кризисов. Но главное – он неминуемо будет продолжаться. А крымская власть так и застынет, как муха в российском янтаре…

Виталий Портников, Крым.Реалии.

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