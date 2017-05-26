Воинствующий большевизм

Сегодня я приехал с Грузии, отдыхал от цивилизации в горах, у водопадов, среди лесов дремучих и быстрых рек. В Украине отсутствовал две недели. И с ужасом обнаружил, что мой почтовый ящик исчез, как и тысячи адресов (с 2001 года я неизменно пользовался mail.ru) моих друзей, коллег, родственников и партнеров по творчеству и бизнесу со всего мира. Узнал, что какие-то государственные бойцы с информационной безопасностью правительства Украины, решили, что сохранят, таким образом, мою идеологическую невинность. Это дикость, варварство, недомыслие.

Вспомнил, читал, что после революции 1917 года большевики после того, как захватили власть, дали три дня всем, кто хранил деньги и драгоценности в банковских ячейках, чтобы владельцы забрали свои накопления, документы, семейные артефакты. После истечения указанного срока все железные банковские ящики были сломаны кувалдами и ломами и национализированы правительством Ленина.

Нынешняя акция ликвидации mail,ru есть ничто иное как, современный большевизм. Ведь главный императив гражданского общества, условие прогресса, развития, адекватности власти – это табу на то, чтобы государство вмешивалось в ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ своих граждан. Без частной жизни человек превращается в животное, становится частью стада, толпы, воинского строя. Частная жизнь необходимое условие свободы личности.

Дети и внуки большевиков Украины! Имейте совесть, если нет мозгов. Следующая история, наверно, что во имя безопасности, государство будет регламентировать сексуальную жизнь в семье и диктовать какие книги мне читать? Лично я сам разберусь, что мне можно, а что нельзя.

Во всяком случае, можно было «наш информационный ответ Кремлю» подготовить и реализовать без того, чтобы топтаться ногами по частным правам миллионов людей. Однажды Маргарет Тэтчер сказала, что в Великобритании нет антисемитизма, потому, что англичане не считают себя глупее евреев. «Перекрыв» mail.ru власть и спецслужбы указала на свои комплексы неполноценности и посчитали своих граждан ослами, а главное заявили, что все мы недоумки, неспособные разобраться, что есть патриотизм. Конечно, запретить, «выключить» – это очень просто, но простым бывают только хозяйственное мыло и хождение по надобностям в отхожее место.

ВИКТОР ТИМОШЕНКО, сторонник Львовской философской школы