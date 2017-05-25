Кремлевская Камасутра

В России очередной приступ истерики по поводу прав человека. И уже по традиции, наших соседей волнует не справедливый суд в Челябинске или зажравшийся губернатор где-то в средней полосе, вовсе нет. Права человека власти РФ защищают исключительно в Украине. Видимо, на собственной территории проблема давно решена в формате «нет прав – нет и проблем». Мы уже настолько к этому привыкли, что ведем себя, как ветеринары. То есть знаем, что должны делать, а на крики животных не обращаем внимания.

Мудрая позиция, когда у тебя такая работа, либо такие соседи. А от истерик «за поребриком» мы даже научились получать определенное удовольствие. Хотелось бы написать, что эстетическое, но кого я обманываю? Просто по факту, потому что с эстетикой там пока слабо.

Итак, нижняя палата российской Госдумы обратилась не куда-нибудь в «Спортлото», а сразу к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом осудить решение президента Украины о запрете на ее территории популярных российских социальных сетей и интернет-ресурсов. Вообще-то это решение принимал не президент, но разбираться в нюансах парламентской демократии Украины соседям то ли лень, то ли слишком сложная для привычных к вертикали власти задача. Комментируя эту жалобу, целый спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия должна защищать права своих соотечественников, которые проживают в Украине.

Как РФ защищает соотечественников мы прекрасно видим по разрушенному Донбассу, закрытым и вывезенным из оккупированного региона на металл предприятиям, а также жертвам среди мирного населения. Так защищают, что дым идет в прямом смысле. Дальше по тексту спикер пошутил еще дважды. “Мы должны защищать элементарные права человека на Украине, в других странах, потому что мы входим в европейское сообщество, и наши коллеги по ПА ОБСЕ и другим межпарламентским институтам должны понимать, что происходит – нарушаются фундаментальные права человека”, – заявил Володин. Я не знал, что пользование фсбшными социальными сетями как-то входит в список элементарных и местами даже фундаментальных прав человека. Например, сама Россия блокирует неудобные интернет-ресурсы очень даже легко. Ну а заявление про вхождение РФ в европейское сообщество это уже чистый анекдот, к реальности отношения не имеющий. Тот случай, когда от истерики соседей действительно можно получить удовольствие.

Говорят, что Камасутра сперва была пособием по греко-римской борьбе с рисунками для неграмотных, но сильных спортсменов. А потом какой-то юморист немного дорисовал и получилось то, что получилось. Главное, что в отдельных моментах эти процессы в чем-то похожи. В чем именно? За реакцией партнера нужно следить, а не только за правильностью своих действий. Это не сложно, на самом деле. Отличить нежный стон от вопля боли и хлопков ладонью по борцовскому ковру.

К процессу гибридной войны этот экскурс в историю имеет самое прямое отношение. Наши действия можно условно по результатам разделить на три категории. Первая приносит пользу нам, вторая причиняет ущерб российскому агрессору, третья в различных пропорциях объединяет две первых. И если от каких-то процессов или выступлений украинских политиков в России начинают постанывать и просить продолжать, значит сразу стоп и внимание – происходит что-то совсем не то. А вот когда там кричат о нарушениях прав человека и пугают грядущими катастрофами – скорее всего, мы угадали с направлением. Умные люди даже из чужих истерик и лжи смогут извлечь немного полезной информации.

Кирилл Сазонов, espreso.tv.