Рельсы врозь

Украина продолжает разрывать экономические связи с Россией. По сообщению «Коммерсанта», с 1 июля Украина может полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией, запретив движение пассажирских поездов.

Поводом для такого шага может стать то, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) до сих пор продолжает перевозить людей из зоны вооруженного конфликта на востоке страны, в частности из Донецка, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины», рассказывают источники газеты.

Официально эта информация пока не подтверждена. В украинской государственной железнодорожной компании «Укрзализныця» говорят, что власти пока официально не приняли соответствующего решения об ограничении перевозок. В РЖД также нет информации об этом.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не подтвердил планы по прекращению ж/д сообщения. «Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался», — заявил он украинскому порталу «Обозреватель».

По данным украинской стороны, пассажирооборот с Россией составил в прошлом году 2 млн человек. Если запрет будет введен, им придется ездить автотранспортом или летать транзитом через Минск и другие аэропорты в соседних странах.

Прямое авиасообщение между двумя странами было остановлено 25 октября 2015 года. Условием для снятия ограничений Украина назвала прекращение полетов в Крым российских авиакомпаний. Сейчас добраться с Украины в Россию и наоборот на самолете можно только через стыковочный аэропорт, чаще всего — в Минске, Риге, Стамбуле или Кишиневе.

Под новый запрет может попасть и российский пассажирский транзит через территорию Украины. Как ОАО РЖД будет решать эту проблему, пока непонятно — ветка в обход Украины еще не построена.

Стоит отметить, что 18 мая Украина уже заявила о прекращении грузовых перевозок с Россией.

По словам генерального директора Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексея Тайчера, вывод вагонов с территории Украины (их сейчас около 6 тысяч) будет завершен в течение двух недель.

По данным СМИ, основным лоббистом нового запрета выступают секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов и председатель Верховной рады Андрей Парубий.

Ранее Турчинов продавил решение о расширении санкций в отношении российских компаний и физлиц, в том числе средств массовой информации, соцсетей и IT-компаний.

Указом президента Петра Порошенко украинским пользователям запрещен доступ к российским интернет-ресурсам (среди наиболее популярных — «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»), телеканалам, а также программному обеспечению российского производства («1С: Бухгалтерия»).

Россия в ответ подала на Украину иск в ВТО. «Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ», — сообщил в минувшую субботу глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Запрос на проведение консультаций связан «с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину», уточняется на сайте Минэкономразвития.

Стоит отметить, что ранее Украина подавала иск в ВТО против России из-за ограничения транзита грузов. Планировалось также подать иск из-за ограничения импорта продуктов питания.

На днях также появились сообщения, что Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в данном случае будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной, передает РИА «Новости».

«Введение или отмена виз, как правило, осуществляется на основе взаимности. Еще раз повторяю, здесь ни решения нет, ни какого-то четкого видения, поэтому говорить [об этом] было бы неверно», — сказал он.

По мнению Пескова, введение Киевом визового режима с Россией ударит в первую очередь по украинским гражданам.

Газета.RU.