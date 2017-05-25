Сурков собирается обострить ситуацию на Донбассе с помощью своей ЧВК

Помощник президента РФ Владислав Сурков готовит обострение в зоне АТО, им будут использованы террористы из его собственной военной компании “Союз добровольцев Донбасса” (СДД)

Об этом со ссылкой на результаты собственного исследования и свидетельства боевиков сообщает InformNapalm.

“В июне снова может подуть “Северный ветер”, который принесет очередные обострения в Донбассе. Анализ видеозаписей интервью и переписки террористов Суркова указывает, что резервы наемников активно готовят к мобилизации”, – говорится в сообщении.

Кроме того, структуры Суркова на оккупированных территориях начали психологическую кампанию по нагнетанию страхов среди местного населения за якобы запланированые украинскими военными “провокации”.

По данным издания, в СДД насчитывается около тысячи наемников, многие из которых также участвовали в российских военных авантюрах в Сирии и Карабахе. Сегодня участники украинского информсопротивления выложили в общий доступ все их имена и другие личные данные. Например, боевое подразделение Суркова в аннексированном Крыму возглавляет гражданин Дмитрий Хавченко (позывной “Морячок”).

Как уже неоднократно сообщали СМИ, Сурков осуществляет непосредственное влияние на внутреннюю политику “ДНР” и “ЛНР”.

В ноябре хакеры получили доступ к почтовым ящикам администратора аппарата помощника президента России Владислава Суркова. Информационно-аналитические компании Bellingcat и Atlantic Council подтвердили подлинность опубликованных сливов. Данные публиковались и анализировались поэтапно.