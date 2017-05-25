Железнодорожное сообщение с Россией останется

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины не рассматривалось прекращение пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией.

“Вопрос прекращения пассажирских перевозок по железной дороге в Россию на заседании СНБО не рассматривался”, – сообщила пресс-служба СНБО в ответ на запрос агентства “Интерфакс-Украина”.

Напомним, российское издание “Коммерсантъ” со ссылкой на несколько источников, близких к правительству Украины, сообщило, что с 1 июля власти Украины планируют полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.

В ответ “Укрзализныця” сообщила, что не принимала каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров между Украиной и РФ и не получала подобных предписаний от вышестоящих органов государственной власти.

Санкции против России утверждает СНБО и вводит в действие президент Украины.