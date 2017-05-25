Шанс на побег: приднестровские школьники предпочитают украинские аттестаты

В среду, 24 мая, 33 выпускника из непризнанного Приднестровья получили аттестаты государственного образца Украины. Пять лет назад непризнанная республика присоединилась к проекту “Международная украинская школа”, действующему в 12 странах мира. Документы об образовании вручали в Бендерской гимназии №3.

Об этом сообщает информагентство “Новости Приднестровья”.

Такие аттестаты получили школьники начальных и старших классов из Тирасполя, Бендер и Рыбницы. Дети параллельно учились в форме экстерната в школах Украины. Помимо основных дисциплин, они изучали украинские предметы, писали контрольные и сдавали экзамены преподавателям Международной школы. Во всем им помогали педагоги на местах.

“Наши педагоги-предметники обеспечивают детям консультации. Мы получаем программы, учебный план и учебники. Мы обеспечиваем консультативно-методическую помощь. Они дальше пишут контрольные работы, отправляют их и проходят скайп-собеседование, чтобы заработать свои оценки”, – рассказала директор украинской гимназии №3 им. И. Котляревского Валентина Боднар.

Как отмечается, с аттестатом международного образца приднестровкие школьники смогут продолжить обучение не только в Украине, но и за ее пределами.

“Нам этот документ дает прекрасную возможность учиться параллельно в двух вузах. Ты можешь заочно учиться в Приднестровье, и в другой стране – будь то Англия, Испания, Португалия. Это дает колоссальную возможность развиваться каждый день”, – пояснила одна из учениц, получивших украинский аттестат.

Как сообщалось ранее на этой неделе Украина решила не пропускать продовольствие в ПМР без согласия Молдовы.