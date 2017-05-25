Когда нечем хвастаться. В Госдуме заслушали блогершу

Российский государственный аппарат продолжает неприятно удивлять здравомыслящих людей, неподверженных влиянию останкинской медийной иглы. Выступление с трибуны Государственной Думы юной сетевой клоунессы Саши Спилберг выходит за рамки привычного российского повсеместного бюрократического маразма.

После митингов 26 марта важные дяди в администрации президента, ответственные за внутреннюю политику, почесали репу – надо ведь что-то делать с молодежью, совсем отбились от рук школьники, того и глядишь подрастут, да и откажутся голосовать за «Единую Россию». Но поскольку с креативом в администрации президента туго, то на выходе и получилось это дурацкое зрелище.

С молодежной политикой в России всегда было не ахти. Созданные еще при кураторстве Сурковым внутренней политики «Наши» ничем особо не запомнились. Разве что его лидеры отметились в расхищении бюджетных средств и впоследствии успешно влились во взрослую «Единую Россию». Но это было десять лет назад, а сейчас на дворе уже совсем другая эпоха. Другие обстоятельства и другие вызовы времени.

Так вот с девушкой Спилберг вышел мощнейший прокол. А всё потому что видеоблогер это априори ничтожная пустота. Если бы у российских тугодумов было хоть немного смекалки, то они пригласили бы какую-нибудь юную спортсменку, актрису, художницу или учёную. Спортсменки огромной пахотой на тренировках достигают высоких результатов на международных соревнованиях и прославляют страну за рубежом. Актрисы создают новые художественные образы. А вот видеоблогеры не делают ничего толкового и полезного для общества, в лучшем случае просто паясничают перед камерами. Но случай Саши Спилберг с точки зрения взрослого человека весьма тяжелый. Девушка ради внимания масс готова на всё, что угодно – например легко найти ролик, где она принимает ванную из чипсов. Но это по меркам юных видеоблогеров пустяк – есть такие, кто в погоне за славой пьют перед камерами мочу и едят кал. Любой зрелый человек, увидев видео Саши Спилберг, сразу воскликнет: «К психиатру эту дуру!».

Но вместо принудительного лечения этой юной мамзели предоставляют парламентскую трибуну! Сюр да и только! Такое может быть только в глубоко больной стране! Но абсурд произошедшего даже не в этом.

Саша Спилберг привыкла ориентироваться на аудиторию тринадцатилетних онанистов и выступает в соответствующем стиле. В российском же парламенте нынче расселись возрастные мужики, зачастую годящиеся этим тринадцатилетним онанистам не то, что в деды, а и в прадеды. Саша Спилберг рассказывает с парламентской трибуны про Фому той публике, что понимает только рассказы про Ерему. Диалог слепого с глухонемым. И этот кафкианский абсурд становится достоянием всего государства.

Вся эта история наглядно демонстрирует какие колоссальные коммуникационные проблемы у российской власти с её народом. Да, молодежь не смотрит останкинские каналы. Ей не интересно круглосуточно слушать сказки про бандеровцев и помощь нашему другу Башару. Но российские медийные тузы не могут ничего предложить взамен молодежи. И поэтому подростки смотрят на сетевую самодеятельность психопаток вроде вышеупомянутой Саши Спилберг.

Государственная Дума живет в своём обособленном мире, а российский народ существует совсем в другом измерении, и они не пересекаются между собой. Декоративный парламент изображает из себя государственную институцию, хотя давно ясно, что он является всего лишь ширмой.

Наезд на театрального режиссера Кирилла Серебренникова обсуждать не хочется. Уж слишком он неприятный тип, за который тянется шлейф сомнительных историй. Дело в другом – в России сейчас совсем нет позитивной повестки. Хвастаться совершенно нечем. Нечего продемонстрировать как достижение режима Путина. И поэтому в новостях кривляние Саши Спилберг и допрос Серебренникова. Задержали, разоблачили, выявили хищения, обнаружили агентов американского влияния – просто какой-то тридцать седьмой год. И никаких новостей о том, что открыли новую больницу на периферии где-нибудь в Ейске. И не сообщают о реконструкции ветхих школ. И не трубят о вовсю об открытии новых высокоскоростных автомагистралей. Золотовалютные резервы, скопленные в годы дорогой нефти, иссякли. Средств на поддержание иллюзии благополучия в стране не осталось. И поэтому приходится карать, давить, запрещать, наезжать, стращать, запугивать, лишь бы только отвлечь внимание обывателя от насущных внутриэкономических проблем.

И это царство абсурда будет только продолжаться. Тузов в рукаве у Путина нет. Тасовать управленческую колоду он не шибко хочет. Пропасть между телевизионной повесткой и темами, действительно волнующими российское население, колоссальна. Холодильник начинает борьбу с телевизором и его влияние становится всё сильнее. Байками про Алеппо сыт не будешь. Патриотический всплеск трехлетней давности обернулся депрессией, разочарованием и моральным опустошением. Чемпионат мира по футболу пройдет только следующим летом уже после окончания президентских выборов поэтому Путин не сможет его занести себе в актив перед голосованием.

Думается мне, что кремлевские политтехнологи при отсутствии реальных достижений власти в последний год будут пытаться сплотить население вокруг Путина на теме внешних угроз. А это значит, что на российских каналах только увеличится количество страшилок, рассказывающих о том, что враги пытаются пошатнуть государственность, принести смуту и развалить державу.

Общий тезис пропагандистов будет таков: «Да как вы смеете жаловаться на ухудшение условий жизни, когда держава в опасности? Надо потуже затянуть пояса, потерпеть и объединиться вокруг царя-батюшки Владимира-Гэбистское солнышко дабы выстоять против басурман, янычар и прочих иноверцев!». Конечно те, кто будут вопить о необходимости затянуть пояса, будут кататься как сыр в масле на кремлевских деньгах. А вот за российский народ обидно.

Проблема Донбасса на время президентских выборов станет для Кремля третьестепенной. Информация о реальном положении дел в Донецке и Луганске будет тщательно замалчиваться. Внимание публики будет искусственно отвлечено на другие темы.

Я лично советую ограничить изучение российских СМИ и читать только заголовки. Мне лично давно уже всё ясно исходя из выбранных российскими журналистами тем и названий статей, в которые нет смысла вчитываться. Скучен российский парламент – вот лучше бы вместо Саши Спилберг они пригласили на трибуну Сашу Грей и прилюдно с ней контактировали в её излюбленном формате. А так тоска, безвременье и безысходность.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

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