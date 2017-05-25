«Гуляй Поле»

Когда нечем хвастаться. В Госдуме заслушали блогершу

25.05.2017

Когда нечем хвастаться. В Госдуме заслушали блогершу

Российский государственный аппарат продолжает неприятно удивлять здравомыслящих людей, неподверженных влиянию останкинской медийной иглы. Выступление с трибуны Государственной Думы юной сетевой клоунессы Саши Спилберг выходит за рамки привычного российского повсеместного бюрократического маразма.

После митингов 26 марта важные дяди в администрации президента, ответственные за внутреннюю политику, почесали репу – надо ведь что-то делать с молодежью, совсем отбились от рук школьники, того и глядишь подрастут, да и откажутся голосовать за «Единую Россию». Но поскольку с креативом в администрации президента туго, то на выходе и получилось это дурацкое зрелище.

Гэбизм как форма управления российской власти

С молодежной политикой в России всегда было не ахти. Созданные еще при кураторстве Сурковым внутренней политики «Наши» ничем особо не запомнились. Разве что его лидеры отметились в расхищении бюджетных средств и впоследствии успешно влились во взрослую «Единую Россию». Но это было десять лет назад, а сейчас на дворе уже совсем другая эпоха. Другие обстоятельства и другие вызовы времени.

Так вот с девушкой Спилберг вышел мощнейший прокол. А всё потому что видеоблогер это априори ничтожная пустота. Если бы у российских тугодумов было хоть немного смекалки, то они пригласили бы какую-нибудь юную спортсменку, актрису, художницу или учёную. Спортсменки огромной пахотой на тренировках достигают высоких результатов на международных соревнованиях и прославляют страну за рубежом. Актрисы создают новые художественные образы. А вот видеоблогеры не делают ничего толкового и полезного для общества, в лучшем случае просто паясничают перед камерами. Но случай Саши Спилберг с точки зрения взрослого человека весьма тяжелый. Девушка ради внимания масс готова на всё, что угодно – например легко найти ролик, где она принимает ванную из чипсов. Но это по меркам юных видеоблогеров пустяк – есть такие, кто в погоне за славой пьют перед камерами мочу и едят кал. Любой зрелый человек, увидев видео Саши Спилберг, сразу воскликнет: «К психиатру эту дуру!».

Но вместо принудительного лечения этой юной мамзели предоставляют парламентскую трибуну! Сюр да и только! Такое может быть только в глубоко больной стране! Но абсурд произошедшего даже не в этом.

Россия: возмущаться больше некому

Саша Спилберг привыкла ориентироваться на аудиторию тринадцатилетних онанистов и выступает в соответствующем стиле. В российском же парламенте нынче расселись возрастные мужики, зачастую годящиеся этим тринадцатилетним онанистам не то, что в деды, а и в прадеды. Саша Спилберг рассказывает с парламентской трибуны про Фому той публике, что понимает только рассказы про Ерему. Диалог слепого с глухонемым. И этот кафкианский абсурд становится достоянием всего государства.

Вся эта история наглядно демонстрирует какие колоссальные коммуникационные проблемы у российской власти с её народом. Да, молодежь не смотрит останкинские каналы. Ей не интересно круглосуточно слушать сказки про бандеровцев и помощь нашему другу Башару. Но российские медийные тузы не могут ничего предложить взамен молодежи. И поэтому подростки смотрят на сетевую самодеятельность психопаток вроде вышеупомянутой Саши Спилберг.

Государственная Дума живет в своём обособленном мире, а российский народ существует совсем в другом измерении, и они не пересекаются между собой. Декоративный парламент изображает из себя государственную институцию, хотя давно ясно, что он является всего лишь ширмой.

Русский рок – хочется взять и нажать на курок!

Наезд на театрального режиссера Кирилла Серебренникова обсуждать не хочется. Уж слишком он неприятный тип, за который тянется шлейф сомнительных историй. Дело в другом – в России сейчас совсем нет позитивной повестки. Хвастаться совершенно нечем. Нечего продемонстрировать как достижение режима Путина. И поэтому в новостях кривляние Саши Спилберг и допрос Серебренникова. Задержали, разоблачили, выявили хищения, обнаружили агентов американского влияния – просто какой-то тридцать седьмой год. И никаких новостей о том, что открыли новую больницу на периферии где-нибудь в Ейске. И не сообщают о реконструкции ветхих школ. И не трубят о вовсю об открытии новых высокоскоростных автомагистралей. Золотовалютные резервы, скопленные в годы дорогой нефти, иссякли. Средств на поддержание иллюзии благополучия в стране не осталось. И поэтому приходится карать, давить, запрещать, наезжать, стращать, запугивать, лишь бы только отвлечь внимание обывателя от насущных внутриэкономических проблем.

И это царство абсурда будет только продолжаться. Тузов в рукаве у Путина нет. Тасовать управленческую колоду он не шибко хочет. Пропасть между телевизионной повесткой и темами, действительно волнующими российское население, колоссальна. Холодильник начинает борьбу с телевизором и его влияние становится всё сильнее. Байками про Алеппо сыт не будешь. Патриотический всплеск трехлетней давности обернулся депрессией, разочарованием и моральным опустошением. Чемпионат мира по футболу пройдет только следующим летом уже после окончания президентских выборов поэтому Путин не сможет его занести себе в актив перед голосованием.

Летняя Олимпиада в России?! Не надо!!!

Думается мне, что кремлевские политтехнологи при отсутствии реальных достижений власти в последний год будут пытаться сплотить население вокруг Путина на теме внешних угроз. А это значит, что на российских каналах только увеличится количество страшилок, рассказывающих о том, что враги пытаются пошатнуть государственность, принести смуту и развалить державу.

Общий тезис пропагандистов будет таков: «Да как вы смеете жаловаться на ухудшение условий жизни, когда держава в опасности? Надо потуже затянуть пояса, потерпеть и объединиться вокруг царя-батюшки Владимира-Гэбистское солнышко дабы выстоять против басурман, янычар и прочих иноверцев!». Конечно те, кто будут вопить о необходимости затянуть пояса, будут кататься как сыр в масле на кремлевских деньгах. А вот за российский народ обидно.

Проблема Донбасса на время президентских выборов станет для Кремля третьестепенной. Информация о реальном положении дел в Донецке и Луганске будет тщательно замалчиваться. Внимание публики будет искусственно отвлечено на другие темы.

Батальон «Останкино»

Я лично советую ограничить изучение российских СМИ и читать только заголовки. Мне лично давно уже всё ясно исходя из выбранных российскими журналистами тем и названий статей, в которые нет смысла вчитываться. Скучен российский парламент – вот лучше бы вместо Саши Спилберг они пригласили на трибуну Сашу Грей и прилюдно с ней контактировали в её излюбленном формате. А так тоска, безвременье и безысходность.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

*  При перепечатке просьба указывать источник — «Гуляй Поле», с указанием гиперссылки во втором абзаце.

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