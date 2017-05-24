Преграды для украинского БТР-4 с Севера

С 2014 года все больше украинцев понимают значение утверждения «информационная война – тоже война». К сожалению, люди могут стать участниками и жертвами этого противостояния, даже не осознавая этого. В мае 2017 года многие украинские СМИ, со ссылкой на «Зеркало недели», опубликовали статьи с заголовками о том, что из 88 поставленных в Ирак украинских БТР-4 завелись только 56 машин. Подобный материал был на руку российским пропагандистам, которые в последнее время прикладывают много усилий для дискредитации украинского ОПК на мировых рынках.

Украинские СМИ, поспешившие опубликовать «сенсационную новость» про БТР-4, не попытались разобраться в особенностях и истории «иракского контракта». Именно «иракский контракт» является примером комплексной специальной операции российских спецслужб, которые задействовали весь спектр возможностей и ресурсов как внутри Украины, так и за ее пределами в 2010-2014 годах, для вытеснения Украины с военного рынка Ирака.

В конце сентября 2009 года Украина в конкурентной борьбе добилась подписания первого оружейного контракта с Ираком, общая сумма сделки составляла $2.4 млрд. Это был крупнейший в истории украинского военно-технического сотрудничества проект, включающий ряд отдельных контрактов, который должен был обеспечить работой более сотни оборонных предприятий страны. Обслуживать контракт с украинской стороны должна была дочерняя структура «Укрспецэкспорта» – госпредприятие «Прогресс», про значение которого будет указано ниже. «Прогресс» в 1990-х годах выполнило предыдущий крупнейший контракт украинских оружейников – поставку 320 танков Т-80УД в Пакистан. Этот проект на многие годы обеспечил работой порядка 80 оборонных предприятий Украины.

Эксперты отмечали, что в выборе Ираком именно украинской военной техники не последнюю роль сыграла позиция Вашингтона. Поставка вооружений должна была финансироваться за счет средств, выделенных правительством США в рамках перевооружения армии Ирака. Украине было отдано предпочтение в ходе сложного отбора. В частности, несмотря на отсутствие официального тендера, среди потенциальных стран-экспортеров называли Польшу, Чехию, Болгарию, Словению.

Поскольку Москва после падения режима С. Хусейна потеряла влияние в Ираке, подписание Украиной при президенте В. Ющенко в 2009 году контракта с этой страной стало для РФ как «гром среди ясного неба». Это произошло, несмотря на инициированные и продвигаемые россиянами предыдущие провокации против Украины, связанные с поставками ракет Х-55 Ирану и «Кольчужным скандалом», которые на тот момент затрагивали интересы США.

Имея при президентстве В. Путина все возрастающий оборонный заказ, российский ВПК до последнего времени поставлял собственной армии «советский хит» – БТР-80, пока Минобороны РФ со скандалом не отказалось от закупок БТР-82, БТР-90 и их модификаций. Новая российская платформа – БТР «Бумеранг» – на тот момент только разрабатывалась, и до сих пор не доведена до ума. Поэтому россияне были крайне заинтересованы в срыве украинского «иракского контракта», чтобы получить необходимую фору для выравнивания конкурентных шансов своей продукции. В противном случае, через два-три года рынок могли полностью занять украинцы.

Наступил 2010 год. Сразу после прихода к власти В.Януковича, на ключевые посты в государстве (Министерство обороны, НБУ, военная промышленность, а в дальнейшем СБУ и другие ведомства) начали приходить российские ставленники. Одним из таких вопиющих примеров было назначение Дмитрия Саламатина. Как известно, сын бывшего министра угольной промышленности Казахстана и зятя ельцинского министра (РФ) Олега Сосковца, перебрался из России в Украину в 1999 году, в 2004 году получил гражданство, а с 2006 года уже стал депутатом Верховной рады от «Партии регионов». В 2010 году он возглавил госкомпанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения – «Укрспецэкспорт», а в 2011 году – «Укроборонпром». С февраля по декабрь 2012 года Д. Саламатин был министром обороны Украины (его назначение «совпало» с началом войны в Сирии), а после – советником В. Януковича.

Д. Саламатина часто обвиняли в связях с российскими спецслужбами, он же их опровергал. При этом именно при нем срывались уже подписанные контракты, Украина втягивалась в сомнительные оружейные сделки. Новый виток событий вокруг «иракского контракта» начал развиваться с приходом в госкомпанию «Укрспецэкспорт» Д. Саламатина, ставшего затем главой концерна «Укроборонпром». Первые неприятности начались из-за опоздания с поставкой первой партии БТР на шесть месяцев. Вместо ноября 2010 года первые изделия прибыли к заказчику лишь в марте 2011 года. Иракские военные тут же «включили счетчик» штрафных санкций за каждую несвоевременную отгруженную партию БТР.

До сих пор остается открытым вопрос: почему Д. Саламатин принял единоличное решение о ликвидации основного держателя контракта с Ираком – дочернего предприятия «Укрспецэкспорта», внешнеторговой фирмы «Прогресс»? Это событие стало катализатором срыва украинско-иракской сделки. С другой стороны, с приходом Д. Саламатина на пост руководителя основного украинского спецэкспортера и его нелепых шагов, начались активные действия российских оружейных компаний по зондированию возможностей поставок российских вооружений в Ирак. О дивидендах, которые мог получить Д. Саламатин в результате своей деятельности в Украине говорить сложно, но он владеет недвижимостью в одном из самых дорогих поселков Москвы – Серебряном Бору, по соседству с бывшими и нынешними руководителями ФСБ РФ.

К осени 2013 года начался масштабный этап информационной войны конкурентов из РФ против перспективного сегмента украинской военной промышленности. В украинских и российских новостных сайтах распространилась информация с одесского сайта «Думская.net» о дрейфующем в Персидском заливе корабле с 42 БТРами на борту. Сначала в российских СМИ, а потом и на других ресурсах, тему дрейфа судна с украинскими БТР дополнили недействительными подробностями. Это относится к сообщениям, что заказчик отказался принимать БТР из-за «трещин в корпусе, замазанных краской». На самом деле партия бронетехники была принята еще в феврале 2013 года на территории Украины.

Иракская сторона провела инспекцию машин, подписала все соответствующие акты приемки, после чего БТР были перевезены в порт, подготовлены к перевозке, оформлены таможней и погружены на судно. Таким образом, у иракцев не было претензий к качеству украинской продукции. На данный момент известно, что отказ иракских чиновников принимать партию БТР-4 был продиктован конкурентным фактором, и коррупционным интересом некоторых иракских чиновников, за которыми стояла Россия. Не случайным было и то, что российские СМИ, со ссылкой на свои источники, информировали про прибытие иракской делегации в Нижний Тагил, с целью проведения переговоров о закупке БТР-82А. Желаемое выдали за действительное – ни иракцев, ни переговоров в Нижним Тагиле не было. Имело место только опасение, что украинский конкурент успеет полностью перекрыть рынок своим изделием.

Вспомним еще одну неудачную кампанию по дискредитации украинской бронетехники на мировом рынке оружия. В начале февраля 2013 года российские СМИ, а с их подачи и зарубежные издания распространили новость, что министерство обороны Ирака рассматривает возможность аннулирования контракта 2009 года на закупку 420 колесных бронетранспортеров БТР-4 с Украиной. Генератором этой новости стал блог «bmpd» российского Центра анализа стратегий и технологий, который в своем сообщении сослался на неназванный источник информации в военном ведомстве Украины. В блоге указывалось, что иракские военные проявляют недовольство некоторыми техническими и эксплуатационными характеристиками БТР-4, качеством их изготовления, а также «хроническими срывами» с украинской стороны сроков поставок. Распространяя скандальное известие, СМИ не обратили внимания на некоторые аспекты этого сообщения.

Информация об отказе Ирака от БТР-4 появилась не в официальных изданиях и релизах Центра анализа стратегий и технологий, а на блоге «bmpd». Как указано на его страничке, это «неофициальный и неформальный блог, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий». Проще говоря, информация получила резонанс в информационном пространстве, но ответственности за нее никто не несет, поскольку нельзя привлечь к ответственности «неофициальный и неформальный блог». Источником информации российского Центра анализа стратегий и технологий оказался представитель Министерства обороны Украины, которое, по большому счету, не имело никакого отношения к экспорту вооружений заграницу.

Модераторы новости сразу исправили эту оплошность. Уже через день после сообщения блога «bmpd» в российских СМИ появилось точно такое же сообщение о грядущем отказе Ирака от украинских БТР, но уже со ссылкой на несуществующую новость в курдской газете «Rudaw». И теперь фигурировали источники, близкие к правительству Ирака.

Параллельно с тем, как российские СМИ пестрели сообщениями о прорыве российского ВТС с Ираком, в 2012-2013 гг. в Интернете также тиражировались экспертные заявления про трудности продвижения на международном рынке новой российской бронетехники (БТР-90 «Росток», БТР-82/82А, а в перспективе – новейшие «Курганец-25» и «Бумеранг»), в связи с заполнением украинцами в интересных для Москвы регионах всех возможных ниш.

Не только «иракский контракт» на поставку БТР-4 становится объектом манипуляций со стороны РФ. Украина активно продвигает БТР-4 и на другие рынки. В последнее время россияне провели также информационные кампании по украинско-индонезийскому и украинско-таиландскому сотрудничеству. При этом не можем отметить успехи России в поставке БТР в эти страны.

Что касается сотрудничества с Индонезией, Украина успешно поставила пробную партию БТР-4 в эту страну. Было экспортировано пять бронетранспортеров Корпусу морской пехоты Индонезии в рамках контракта, который был заключен в начале 2014 года. Реальность отличается от информационных манипуляций со стороны РФ также относительно сотрудничества Украины и Таиланда. Если в информационном поле можем найти заголовки «Таиланд отказался от украинских БТР и танков в пользу китайских», то на практике бронетранспортеры БТР-4Е успешно прошли процесс стандартизации в Таиланде (в отличие от российских), и сейчас идет переговорный процесс по закупке БТР-4Е Королевской Армией Таиланда. Соответствующее решение будет принято в течение 2017-2018 гг. А пока украинские «Оплоты» и БТР-3Е1, которые были поставлены ранее, приняли участие в масштабных учениях в Таиланде. Как показывает опыт, украинским СМИ следует с особой осторожностью распространять неподтвержденные новости, чтобы не быть дополнительным и удобным инструментом российской информационной кампании против Украины.

Алекс Шульга, military-informant.com