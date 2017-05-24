Российские советчики Украине – банальные расисты

Насколько я знаю, Ксения Собчак очень сильно переживает из-за реакции украинцев на ее слова. Это говорит о том, что даже интеллектуально развитые люди в РФ не понимают, что стоит, а чего не стоит россиянам говорить об Украине. Почему это происходит, у меня есть своя версия.

Дело в том, что российское общество сверху донизу, от никому не известных людей до медийных лиц, по своей внутренней природе расистское. Я много писал об этом, еще живя в РФ. О том, что даже у представителей либеральной интеллигенции проскакивают такие слова, как “мой таджик-дворник”, “молдаване-плиточники”, “гастарбайтер” – совершенно какое-то с нацистским душком слово по отношению к иностранным гражданам, которые работают в России.

Вполне нормальным, по крайней мере в частных разговорах, является, как они считают, слово “хохол”. Такие вроде бы бытовые вещи естественны в оценке представителей других народов. В российской общественной культуре считается нормой относиться к представителям других народов, как к братьям меньшим. И, конечно, наиболее ярко выражено такое отношение к украинцам.

Даже если россияне, допустим, выступают против Путина, даже если поддерживают украинский Майдан, все равно их, многих, буквально распирает желание рассказать украинцам, как они должны себя вести, что делать, как жить.

Я много раз сталкивался с такими ситуациями, когда встречался с россиянами-демократами, которые за Украину, которые приезжают в Украину, но почему-то некоторые не очень хотят слушать о том, что происходит в этой стране, не хотят разбираться в этом, понять это. Не проходит и три минуты, как эти люди начинают говорить: “Вы неправильно это делаете, неправильно то делаете, надо было вот так. У нас все это уже было. Сейчас мы вам расскажем, как надо”.

То есть несмотря на всю прогрессивность и демократичность многих людей, к сожалению, у большинства россиян либеральных взглядов вот такое покровительственное, по сути подспудно-расистское отношение к украинцам. Это большая беда. Потому что так нельзя относиться ни к кому – ни к украинцам, ни к жителям Африки, ни к литовцам, ни к таджикам.

Я думаю, что расистский комплекс обостряется у россиян из-за того, что они чувствуют безысходность, невозможность изменить ситуацию внутри своей страны. Это породило зависть к украинцам еще три года назад, которые смогли свою непотребную власть убрать. А человек выходит из психологической зависти двумя разными путями. Один путь – это достичь того, чего достиг другой человек, которому ты завидуешь. И другой путь – дезавуировать в своих глазах успехи другого человека, назвать их ничтожными, неправильными. В связи с невозможностью повторить украинский опыт борьбы за свободу россияне компенсируют это себе рассказами о том, что у них (украинцев – Ред.) ничего не получилось, не получится, что они делают все не так.

То есть в психологическом базисе этого явления лежат две вещи – застарелый бытовой имперский расизм по отношению к другим народам, украинцам в особенности. И второе – это зависть и нереализованность в Российской Федерации.

Я не говорю в целом о Москве, россиянах и даже не обо всех либералах. В России достаточно людей, которые мыслят, как я, понимают эту ситуацию, мыслят, как в Украине, полностью нас поддерживают. Я таких людей много знаю, но эти люди в основном не публичные.

К сожалению, самая большая беда в России происходит с публичными людьми, которые вынуждены высказывать в силу своего положения какую-то свою публичную позицию. Вот там совсем беда, потому что им приходится думать одно, говорить другое. В конце концов внутренняя цензура, двоемыслие приводят к тому, что ложь проникает в публичную сферу, становится частью картины мира. Ну, типа мы не все знаем… Украина, конечно, страдает, но… Это очень трудно разделяется, засасывает публичную личность. Человек сам себя постепенно убеждает в своей правоте, что он все-таки имеет право указывать украинцам, как им жить. Чтобы чувствовать себя более своим внутри российского общества, поскольку в нем все более страшно. Они никогда в этом не признаются, но так происходит.

Еще, я думаю, очень важной вещью является недостаток воспитания у многих людей, ставших в РФ в последние лет двадцать публичными. Они не чувствуют грани. В частных разговорах человек может шутить, болтать, как угодно себя вести, но в публичном поле россиянам нужно думать, имеют ли они моральное право в момент нападения их страны на Украину в принципе давать какие-либо снисходительные оценки Украине, даже если их критика в чем-то может выглядеть обоснованной.

Айдер Муждабаев, “Обозреватель”.