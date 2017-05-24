Минобороны России рассматривает Украину как стратегического противника

​Министр обороны России Сергей Шойгу сделал зловещее заявление в Совете Федерации РФ и дал понять, что российская армия не оставит в покое Украину, сообщив о том, что Украина будет и в будущем “стратегически важным для России регионом”.

Он отметил, что в мире продолжает расти напряженность, поэтому Минобороны РФ будет и дальше “повышать состояние армии и флота”.

Говоря о главных военных целях России, в которых у Москвы имеется стратегические интересы, кроме Украины, он отметил Сирию и Корейский полуостров. При этом СМИ напоминают, что Шойгу не скрывает своих агрессивных планов по отношению к Украине и Донбассу, готовя российскую армию к возможному военному столкновению с Украиной.