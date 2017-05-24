Путин зря понадеялся на Китай

Китай сделал практический шаг в подтверждение своих претензий на глобальное лидерство. 14-15 мая в Пекине состоялся Высокий диалог Форума международного экономического сотрудничества «Один пояс, один путь» (ОПОП), который имеет исключительно большое значение для китайского руководства.

Международная конференция стала главным событием инициативы ОПОП с момента ее провозглашения председателем КНР Си Цзиньпинем в 2013 году, а также наибольшим представительским мероприятием по численности участников и уровню представительства государств, какое китайская сторона когда-либо проводила.

В Форуме приняли участие 30 глав государств и правительств включительно с Си Цзиньпинем, среди которых президенты Беларуси Лукашенко, Турции Эрдоган, России Путин, Казахстана Назарбаев, премьер-министры Польши Беата Шидло, Венгрии Виктор Орбан, Италии Паоло Джентилони и другие. Официальные делегации на данное мероприятие также направили еще свыше 100 стран мира и ряда мировых и региональных международных организаций, среди которых ООН, Мировой банк и МВФ, ЕС и другие.

Центральным событием двухдневной конференции стал «круглый стол» при участии президентов и премьер-министров, который проводился под председательством Си Цзиньпина. В его рамках на наивысшем уровне была выражена политическая поддержка ОПОП и подтверждена готовность государств активно участвовать в его перестройке. По итогам заседания присутствующие лидеры стран подписали общее коммюнике относительно готовности всячески содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между государствами.

Фото: EPA/UPG

По итогам проведенных встреч и переговоров 68 государств и международных организаций заключили инвестиционные контракты и подписали соглашения о механизмах сотрудничества в рамках ОПОП. В целом подписано свыше 270 документов в пяти ключевых сферах – политике, инфраструктуре, торговле, финансах и гуманитарных связках (people-to-people connectivity).

Отбросив мелкие детали, в целом можно отметить, что главное внимание нынешнего Форума Китай сосредоточил на Южно-Азиатском регионе – больше всего лидеров представляли именно эти государства, а также подавляющее количество соглашений заключено именно с этими государствами. Так что соседние страны являются первыми на пути реализации инициативы ОПОП.

Что интересно – часть из них имеет территориальные споры с Китаем. Поэтому Пекину важно найти рычаги влияния на их руководство и отодвинуть конфликтные вопросы на второй план, предложив выгодное экономическое сотрудничество.

Фото: EPA/UPG Си Цзиньпин во время банкета в честь открытия форума

Фактически, Китай в очередной раз использует экономические аргументы для реализации своих интересов по целому спектру вопросов, в том числе и территориальных. Ярким примером такого подхода являются Филиппины, руководство которых отказалось настаивать на выполнении Пекином решения международного суда относительно Южно Китайского моря и закрывает глаза на противоречивую деятельность здесь КНР в обмен на китайские инвестиции и экономическую поддержку.

С другой стороны, для реализации проектов в рамках ОПОП нужны гарантии сохранения стабильной ситуации на определенных экономических и транспортных маршрутах.

Отдельного внимание заслуживает расширение сотрудничества Китая с практически всеми органами в структуре ООН. Во время Форума китайские представители настойчиво подчеркивали, что инициатива ОПОП полностью отвечает целям устойчивого развития на период до 2030 года, утвержденным во время работы 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015.

А присутствие на Форуме Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и заключенные Китаем соглашения с практически всеми органами в структуре ООН добавляют весы китайской инициативе и глобального значения, которое подчеркивает признание за КНР статуса мирового лидера.

Фото: EPA/UPG Си Цзиньпин приветствует Антонио Гутерреша на форуме, 15 мая 2017.

Значительное внимание китайская сторона уделила европейскому континенту, в первую очередь государствам-членам ЕС. Польша, Чехия, Венгрия и другие европейские страны продемонстрировали значительные результаты, заключив соглашения с китайскими партнерами практически во всех пяти сферах сотрудничества.

Тут важно обратить внимание на активную работу Китая и с такими соседями Украины как Беларусь и Турция, которые были представлены на Форуме президентами Лукашенком и Эрдоганом. В Беларуси строится Китайско-белорусский индустриальный парк «Большой Камень», который должен стать важным транспортно-логистическим центром инициативы ОПОП. Турция же важна Пекину, поскольку по ее территории должен пройти самый большой экономический коридор Китай-центральна Азия-западная Азия.

Таким образом, фактически все государства вокруг Украины принимают участие в проектах Китая ОПОП. А значит – это требует и от Киева активных шагов для расширения сотрудничества с Пекином и привлечения китайских инвестиций в развитие украинской инфраструктуры.

Фото: EPA/UPG Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко на форуме в Пекине

Отдельное внимание нужно обратить на выступление на Форуме президента РФ Владимира Путина, которое прозвучало определенным диссонансом с оптимистичным докладом председателя КНР Си Цзиньпина.

Хотя российские СМИ традиционно одобрительно сообщили о речи своего лидера, на Форуме Путин буквально с первых слов пожаловался на «односторонние нелегитимные ограничения, в т.ч. на снабжение и распространение технологий» к России, прямо намекая на санкции, внедренные против РФ. При этом он фактически обвинил Запад в отказе от «идей открытости, свободы торговли», избежав упоминания о мотивах таких действий Запада.

Показательно, что неуместность упоминания о санкциях вызвала усмешки у собравшихся при обсуждении в кулуарах выступления Путина, высказывания которого были расценены как «плач» и признание кремлевским режимом значительного вреда, который наносят упомянутые санкции российской экономике.

Не слишком тактичной была и попытка российского лидера сместить акцент с ОПОП на инициирующий Москвой Евразийский экономический союз (ЕЭС), участники которого, по словам российского президента, имеют «близкие взгляды на развитие евразийской интеграции». Призвав собравшихся «совместить потенциалы ЕЭС, ОПОП, ШОС и АСЕАН», Путин фактически поставил в один ряд ОПОП и АСЕАН с созданным Кремлем нежизнеспособным объединением отдельных зависимых от Москвы бывших советских республик. По мнению президента РФ, в таком широком партнерстве «приветствовалось бы и участие государств Евросоюза».

Фото: EPA/UPG Владимир Путин на форуме в Пекине

В конце выступления российский лидер пригласил присутствующих в зале посетить Россию в июне Петербуржский экономический форум, а в сентябре – Восточный экономический форум во Владивостоке. Отмеченное приглашение было достаточно иронически воспринято представителями европейских государств, а в ходе кулуарных обсуждений и того – было высмеяно.

В целом, участники Форума отметили нервозность Путина и очевидную неуверенность в своих заявлениях.

Кроме того, накануне Форума российская сторона пыталась давить на китайских партнеров и требовала от них поддержать российский проект ЕЭС, угрожая отказаться от участия в китайской инициативе ОПОП. Однако во время выступления Путин избежал такой постановки вопроса, очевидно заменив его предложением об объединении ЕЭС и ОПОП.

Что только подтверждает тот факт, что никаких уступок российской стороне в вопросе поддержки ЕЭС сделано не было.

В целом, несмотря на присутствие на Форуме президента России, РФ подписала лишь четыре соглашения с Китаем. В частности, о сотрудничестве по развитию российских железных дорог, в вопросах карантинного и фито-санитарного контроля, создания Фонда развития регионального сотрудничества на Дальнем Востоке и сотрудничестве в отрасли образования.

Для сравнения, Беларусь заключила шесть соглашений, среди которых договоренности о конкретных кредитных программах и проектах строительства инфраструктурных и других объектов на белорусской территории.

Фото: EPA/UPG

То есть, невзирая на декларируемое китайской стороной на всех уровнях «стратегическое взаимодействие» с РФ, а также на отдельный акцент на участии в Форуме Путина и слова Си Цзиньпина о том, что «КНР и РФ является основой мира и стабильности в мире», на практике прорывов в отношениях Россия-Китай не наблюдается. Причина такого «осторожного» отношения к сотрудничеству с Россией – достаточно хорошая осведомленность китайской стороны о состоянии российской экономики. В Пекине понимают высокий уровень рисков, которые существуют для китайских инвестиций в Россию из-за авантюрной политики Кремля.

Поэтому итоги участия российской делегации в Форуме стали дежурным свидетельством углубления изоляции РФ на международной арене. Четко проявилось нежелание компрометировать себя связями с Москвой даже у Пекина, невзирая на публичные заявления о стратегическом партнерстве.

Длительное отсутствие значительных практических результатов сотрудничества России с Китаем также подтверждает тот факт, что у РФ нет рычагов влияния на КНР. А Пекин выстраивает отношения с российской стороной, исходя исключительно из собственных прагматичных соображений для получения максимальной выгоды для себя.

Игорь Соловей, LB.ua.