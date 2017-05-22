Попалить “вату”

После победы Революции достоинства, бегства из страны Виктора Януковича, массовой гибели людей на Майдане, а также оккупации Россией Крыма и начала российской агрессии на Донбассе казалось, что Украина навсегда распрощалась с ориентацией на Россию. Поддержка курса на десоветизацию, антиимперскость виделась тогда безальтернативной, вопросом недискуссионным.

Однако стоит, например, прислушаться к спорам вокруг блокирования российских социальных сетей или включить телеканал «Интер» во время советских праздников, то понимаешь – ничего тогда не закончилось. Мировоззренческая зависимость от «Москвы» многих наших сограждан оказалась сильнее, чем образы потерянных территорий, разрушенной войной инфраструктуры, истории тысяч погибших за эти три года людей.

Много хвороста для Кремля

Те, кто ходит в советской пилотке и георгиевской ленточкой «Бессмертным полком» и, живя в Киеве, Одессе, Николаеве кричит о хунте и карателях – мечтает о реванше.

А стало быть Кремль не оставит возможности поиграть на чаяниях «полезных идиотов».

Так 18 мая Центр Разумкова опубликовал данные очередного социсследования партийных предпочтений граждан. Следует внимательно посмотреть на них: Партия «За життя» экс-члена фракции «Оппозиционного блока» Вадима Рабиновича – 8,5%, Сам Оппоблок – 6,5%. Да, там нет больше КПУ. Но зато есть еще и Партия Савченко – 2,4%.

Таким образом, перед нами примерные численные показатели людей с паспортом Украины, для которых условно − «Россия братская», «мы за мир», «какую страну развалили». Конечно, эти люди совсем не в большинстве, но их уже миллионы и с каждым годом проблем в государстве количество их будет расти за счет разочарованных. То есть, человеческий ресурс для проведения своих спецопераций у Путина и Ко имеет тенденцию (сравните с предыдущими результатами выборов) к росту.

Фото: ukr-online.com

Понятно, что большинство из этих людей в условиях малоэффективного в годы независимости украинского государства просто никогда не видела альтернативы СССР. Следовательно, под воздействием российской пропаганды, связывает свои надежды с Россией. Однако этим несчастным надо отчетливо понимать, что иной альтернативы кроме как построения своего собственного дома у них нет ни в виде развалившегося Союза, ни в виде его реинкарнации – РФ.

СССР мертв, Россия – не альтернатива

Для просветления этих людей не обязательно (хотя было бы желательно) давать им возможность лично созерцать жизнь на оккупированных Россией территориях.

Можно также хотя бы ознакомить их с судьбами тех сограждан, которые уже повоевали за «русский мир» и потом оказались в той самой России.

Именно там, в РФ, они понимают, с чем они хотели объединения, частью какого мира они стремились стать. Крушение иллюзий, вскормленных российским телевизором, и встреча с реальностью жизни в стране «скреп» начинается едва ли не на пороге подразделений по вопросам миграции МВД РФ. Перед ними возникает масса юридических нюансов, обуславливающих пребывание экс-бойцов за «русский мир» на территории использовавшего их государства. В результате о массовой высылке за нарушение миграционного законодательства РФ в Украину «ополченцев» пишет даже тамошняя красно-коричневая пресса.

В этом смысле показательны, например, слова главного редактора «Russia Today» Маргариты Симоньян: «Няня моих детей и вся ее семья, которую мы эвакуировали из Донбасса, пройдя семьсот семь кругов очередей, оскорблений, волокиты, анализов, экзаменов, уже три года не могут получить даже вид на жительство в России. Со всем моим админресурсом, который я, признаюсь и даже не каюсь, обильно задействовала. Эта семья – простые русские люди русской ментальности, языка, веры, биографии и чувства родины. Хрен им, а не вид на жительство».

Уж кому, казалось бы, по должности положено рассказывать о том, как Россия-матушка помогает своим страдающим «соотечественникам», оказавшимся наконец в лоне Отечества. Ан нет – «хрен им». Очевидно, что под видом сочувствия и «есть у нас еще отдельные недостатки» пропагандистам поручено посылать четкие месседжи: любить «русский мир» следует за рубежами России. Именно потому в российских СМИ, даже вполне себе прокремлевских, нередко встречаются рассказы о нелегкой судьбе переселенцев.

Но, главное, что, попадая в лапы к российским бюрократам с их отношением к людям, как скоту, откровенные коллаборационисты и просто одурманенные «мирные жители» быстро начинают трезветь, осознавая, как оценила их труд Россия. До них наконец доходит, в какой западне они оказались.

Конечно, можно купить российский паспорт. Цена вопроса – 4 тыс. долларов и этот бизнес процветает. Однако, во-первых, многие и брались-то за оружие, чтобы улучшить свое финансовое положение, но получилось это далеко не у всех.

Во-вторых, вернуться домой многие из них не могут, опасаясь уголовного преследования со стороны преданной ими страны, а то и неправого возмездия.

В-третьих, даже легализировавшись в РФ «ополченцы» рискуют быть изолированы или ликвидированы. Опыт боевых действий за плечами и обида на весь мир в голове – серьезная проблема, мало ли что они удумать могут в эти непростые времена. Поэтому «мавр сделал свое дело – мавр может уходить».

Перспективы − с Украиной

И если с теми выжившими обладателями украинских паспортов, кто убивал, насиловал, грабил и (или) уехал туда, куда хотел – разговаривать не о чем, то не совершавшие преступлений условные «ватники» в границах Украины требуют к себе повышенного внимания. И они должны получить второй шанс к мирной адаптации в новых реалиях. Что, безусловно, не отменяет необходимости жесточайшей реакции в случае попыток объявления ими новых «народных мэров», «Путин – приди» и т.д.

Тем, кто хочет уехать из страны, видимо мешать не надо: если люди хотят на себе узнать, что такое «дальневосточный гектар» – кто ж им может запретить. Любители острых ощущений также могут наведаться к недавним соратникам по оружию из Чечни. «Гостеприимный» Рамзан Кадыров всем им найдет применение. В любом случае всегда есть возможность вернуться в родную резервацию «ЛДНР», которую любителям «русского мира» не дали создать на большей части Украины.

Тем же, кто уехать не может или не хочет следует напомнить о том, что за минувшие с момента Революции достоинства годы Украина прошла большой путь. Можно как угодно относиться к нынешним властям, но, во-первых, общество получило возможность цивилизованным способом их менять, чего нет в той же России или у другого соседа – Беларуси.

Во-вторых, страну удалось удержать от генерируемого из Кремля распада. Есть захваченные территории, но нет никакой «новороссии» из 8 украинских областей.

В-третьих, у Украины появились боеспособная армия, новая полиция и антикоррупционные органы.

Пока на воюющем востоке предприятия разрушаются, в центре, на юге, севере и западе – они строятся.

Есть, наконец, свобода слова, позволяющая в частности тем же пророссийски ориентированным гражданам ругать существующие порядки.

Так или иначе, недавнее решение о предоставлении Украине безвиза в страны ЕС – это ведь тоже не о стоимости получения визы и желании-нежелании граждан путешествовать по миру. Это о правильности направления, которым идет Украина и ее перспективности.

Вадим Довнар, LB.ua