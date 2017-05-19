Путь от агента ФСБ к террористу

В контексте противостояния Украины российской агрессии фактор взаимоотношений между Беларусью и Россией, а также возможность последней влиять на внутреннеполитическую стабильность в РБ с целью корректировки ее внешней политики по отношению к мировому сообществу сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения.

Достаточно вспомнить последний т.н. “мартовский информационный демарш” президента Беларуси. Когда на основании информации предоставленной ему КГБ, а попросту говоря одного из филиалов ФСБ РФ на территории Беларуси, Александр Лукашенко выступил с заявлением: “украинские радикалы на территории Украины и РБ осуществляют подготовку боевиков для проведения террористических актов на территории Республики Беларусь, а протестные акции против “налога на тунеядцев” финансируются с территории Литвы и Польши”.

Правда, необходимо отметить, что после того, как официальный Киев опроверг все заявления президента РБ про “украинский след” и свою причастность к дестабилизации обстановки в Беларуси, белорусская сторона больше не возвращалась к своим обвинениям в адрес Украины. После чего, председатель КГБ РБ был вызван на ковер, где получил от него “разнос по полной программе” и был вынужден ему поведать, по чьей указке, а также какими силами и средствами ФСБ РФ проводит свои операции по дестабилизации обстановки на территории Беларуси.

При этом было отмечено, что характерной чертой проведения подобных операций ФСБ на территории РБ, является привлечение к ним бывших и действующих военнослужащих ВС РФ и РБ, которые принимали участие в оккупации Крыма, боевых действиях на востоке Украины, а также уже участвовали в операциях ФСБ РФ по дестабилизации внутреннеполитической ситуации на территории Украины.

Таким образом, в поле зрения специальных служб Беларуси попал бывший военнослужащий ВС РФ Шелехов Николай Леонидович.

Это гражданин РФ, который, используя свои связи с бывшими сослуживцами по службе в ВДВ и частях специального назначения ВС РБ, проводит работу по их вербовке для участия в боевых действиях на востоке Украины. Используя лживые патриотические лозунги “Про борьбу с расползающимся фашизмом” и “Смерть украинским фашистам”, Шелехов вербует и отправляет “белорусских добровольцев” участвовать в боевых действиях на Донбассе. После чего, шантажируя их тем, что они нарушили законы Беларуси и запятнали себя кровью на Донбассе, через запугивание привлечь к уголовной ответственности принуждает их к сотрудничеству с ФСБ РФ и выполнению ими противозаконных действий на территории Республики Беларусь.

Кто же этот загадочный борец против “украинской хунты” Шелехов Николай Леонидович, а по совместительству один из координаторов по вопросам организации беспорядков на территории республики Беларусь?

Как ни странно, но он коренной житель Беларуси, который родился 2 октября 1970 года в г. Минске, где закончил среднюю школу № 63 и откуда в 1988 году пошел служить в ВДВ советской армии. Учился в школе Коля Шелехов довольно посредственно, вследствие чего по ее окончанию осуществить свою мечту и поступить в военное училище не смог. Еще в детстве он отличался от своих одноклассников присущим только ему врожденным чувством жесткости и цинизма. Основной упор он всегда делал на физическую силу, что и помогло ему попасть служить в 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду ВДВ, которая дислоцировалась в г. Бресте. Из-за своего склочного и беспринципного характера служба у рядового Шелехова сразу не заладилась, вот тут-то он и приглянулся представителю местного особого отдела своей воинской части. В результате он был завербован особым отделом и стал регулярно доносить на своих товарищей и командиров. Правда длилось это не долго, скоро про это узнали его командиры и сослуживцы по роте и его единственным спасением от самосуда со стороны его товарищей был перевод в другую воинскую часть. Терять такого “перспективного агента” его “друзья особисты” не захотели и направили Шелехова учиться в Таллинское высшее военно-политическое строительное училище, где он продолжил свое сотрудничество с особистами “стуча” на своих друзей и преподавателей.

По окончании военного училища служба его складывалась неплохо, ему дали даже возможность почувствовать себя настоящим спецназовцем, а не “замполитом-строителем” и направили служить в подразделение морской пехоты, где он и приобрел свой т.н. “боевой опыт” во время участия в “боевых действиях” на территории Нагорного Карабаха и Чечни. Где отметился особой жестокостью по отношению к мирному населению и только благодаря своей “крыше” он не был привлечен к уголовной ответственности за мародерство и издевательства над мирным населением. В связи с этим в 2000 году майор Шелехов Николай Леонидович вынужден был уволиться из рядов ВС РФ и вернуться на свою историческую родину в Беларусь.

Интересным фактом в биографии Шелехова является то, что в 2014 году он с первых дней оккупации российскими войсками Донбасса принимает активное участие в боевых действиях в составе т. н. отдельного разведывательного батальона “Спарта”. При этом в среде боевиком он прославился не своим воинским мастерством и умением руководить подчиненными в бою, а проявлением жестокости к своим подчиненным, а также личным участием в расстрелах пленных украинских военнослужащих и добиванием раненых после взятия Донецкого аэропорта. В августе 2015 года под Горловкой Шелехов был тяжело ранен и вынужден был вернуться в Беларусь.

По возвращению в Беларусь он развивает бурную общественно-политическую деятельность, активно налаживает связи с представителями общественной организации “Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане”, участвует в деятельности организации “Союз Десантников Могилевской области”, проводит тренинги по нейролингвистическому программированию и ораторскому искусству. Является активным участником ультраправой националистической, полувоенной организации “Русское национальное единство” исповедуя идеи фашизма и национализма.

С обострением внутриполитической ситуации в Беларуси в марте месяце, Николай Шелехов удивительным образом активизировал свою деятельность по объединению в неформальную и неофициальную организацию бывших “Белорусских добровольцев” принимавших участие в боевых действиях на Донбассе. Стал восстанавливать контакты со своими однокурсниками, которые теперь являются гражданами европейских государств и на сегодня проживают за границей. Чего только стоят его попытки втянуть в свою преступную деятельность гражданина Латвии, а по совместительству офицера полиции Александра Трушельса, а также гражданина Грузии Малзаза Кардава.

И все это сказано только про одного из тысячи агентов ФСБ, которые осуществляют свою преступную деятельность, направленную на подрыв государственных устоев не только Украины и Беларуси, но и других стран которые не хотят подчиняться и шагать в одну ногу с нынешней кремлевской властью. Такие люди как Шелехов и ему подобные, после распада СССР живут в иллюзорном мире и пытаются вернуть то, чего уже вернуть невозможно.

“Інформспротив”