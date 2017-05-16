Итог трехлетия “ЛДНР” – создан “советский заповедник”

Происходящее в квазигосударственных образованиях, слепленных российскими кураторами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, очень трудно описывать корректными и вежливыми выражениями. Хочется перейти на обильное использование табуированной лексики, но приходится сдерживаться.

Пять лет назад при украинской власти жители Донецка могли наблюдать как на пятидесятитысячной арене играл Лионель Месси – сейчас их принудительно сгоняют смотреть и аплодировать тому, как неумело пинает футбольный мяч восьмипудовый боров Денис Пушилин.

Регулярные концерты второсортных представителей субкультуры спившихся люмпенов, обозначаемой как «русский рок», могут выдержать разве что ну совсем уже деклассированные элементы.

Застой, деградация, упадок – вот что происходит с Донецком под управлением марионеточного шута Захарченко.

Открываешь ролик с празднования трехлетия республики и не веришь своим глазам – ощущение, будто это происходит где-то в КНДР. Но нет, это сегодняшний Донецк. Забитый до отказа стадион подневольными бюджетниками. Заполненное слаженными чирлидершами футбольное поле. Массовочка неумело имитирует радость. Делают картинку для отчетности. «Жить стало лучше, жить стало веселее!» – совок в чистом виде.

И вот выходит к микрофону Захарченко и заявляет про временно оккупированные Донецк и Амвросиевку. Оговорка ярчайшая, но это никто не замечает. Никакой реакции не последовало. А всё потому, что в тоталитарных режимах сразу подавляют индивидуальность и навыки хоть малейшего критического мышления. На кого рассчитан этот дешевый спектакль? Кто поверит в то, что хорошо живется на территории, где сто долларов в месяц считаются хорошей зарплатой?

От Захарченко отворачиваются даже те, кто по началу был от него в восторге. Известная российская журналистка Марина Ахмедова осенью 2014 года была под впечатлением от Захарченко – мол настоящий мужчина, самец, боец, жнец и на дуде игрец. А теперь его публично называет свадебным генералом и довольна своей прозорливостью, заявляя, что поступила верно, отказавшись в своё время писать заказную книгу про Захарченко в рамках кремлевской кампании по его героизации. Анализировать публичные высказывания Захарченко не имеет какого-либо смысла. Его речи – это смесь бредовой фантастики, маразматической конспирологии и результат постоянного злоупотребления крепкими алкогольными напитками. Обсуждать рассказ про бабушку в Рейкьявике даже не хочется – наверняка куриный мыслитель даже не знает, что сей город находится в Исландии.

Хвалить Захарченко продолжают только платные скоморохи вроде Константина Долгова. Льстят окорочковому тирану нынче только от безысходности. Посмотрите, как Долгов с шизофренической улыбкой на лице вещает о выдуманных успехах республики, которых нет, не было и не будет. Пресмыкается Долгов с жеманной учтивостью официанта в дорогом ресторане. Но картинка, производимая кремлевскими мурзилками, никак не коррелирует с реальностью и поэтому все их ужимки и прыжки обречены на провал. Насильно мил не будешь и изображать радость едва сводя концы с концами долго не получиться.

Бывший деятель “ДНР” Роман Лягин заявил в Фэйсбуке, что все назначения в республиках на ответственные посты согласовываются лично с Владиславом Сурковым. Лягин сообщил, что в прошлом году за отказ выполнять поручения из Москвы его пытали в присутствии Максима Полякова, сотрудника администрации президента РФ. Лягин в присутствии Полякова в обмен на безопасность семьи и быструю смерть написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти командира батальона «Восток» Александра Ходаковского. Лишь из-за огласки в СМИ Лягин смог избежать физического уничтожения и перебрался в Россию, где не чувствует себя в безопасности.

В этой истории следует обратить внимание на то, что крайним для публики в гибели медийной персоны пытались сделать Ходаковского. Одиозный командир батальона «Восток» давно уже неугоден как Захарченко, так и кураторам, поэтому он главный кандидат отправится следующим по печальному проторенному маршруту, проторенному Гиви и Моторолой.

Приходится констатировать, что в квазигосударственных образованиях царят советские нравы образца 1937 года – похищения, пытки, доносы, убийства неудобных персон.

Неугомонный Захар Прилепин продолжается изображать из себя важную культурную фигуру, производя конфуз за конфузом. То представит песню на слова Моторолы в собственном исполнении – это, конечно, неописуемое музыкальное произведение, человек без голоса поёт слова, написанные человеком без поэтических способностей.

То презентует сборник рифмованных столбиков, сочиненных местными графоманами из «союза писателей ДНР». Небось скоро возобновят вручение Сталинской премии, которую будет вручать лично Захарченко. Всё это настолько пошло, мерзко, нелепо, противно, что хочется шандарахнуть по этому гадкому советскому мирку чем-то весьма тяжелым.

Квазигосударственные образования стали таким себе советским заповедником. Все самое косное, отсталое, противное, морально устаревшее из советского наследия кураторы со Старой площади пытаются выдать за прогрессивную новизну.

Особенно комично выглядят проводимые нынче заседания интеграционного комитета «Россия – Донбасс». Совершенно ясно, что Россия интегрировать Донбасс не будет, но для отвода глаз местного населения устраивается эта постановочная показуха с приглашенными депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Россия цинично кинула Донбасс, но продолжает нагло вешать лапшу на уши несчастным и обездоленным жителям Донецка с Луганском.

Жителям Донецка и Луганска можно только посочувствовать. Нелепый Захарченко полностью устраивает российских кураторов и менять его в ближайшее время не собираются. Слишком много было вложено в раскрутку Захарченко, да и люди со своей точкой зрения вроде Ходаковского не сгодятся для имитации государственности. Дешевый спектакль под российской режиссурой, увы, будет продолжаться. Только спектакль этот не смешной, а очень грустный. Миллионы обладателей украинских паспортов стали заложниками российских геополитических амбиций. И об их освобождении пока говорить не приходиться.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

Об авторе:

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.

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