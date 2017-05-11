Летняя Олимпиада в России?! Не надо!!!

Появившаяся информация о намерении России принять летние Олимпийские игры 2028 года для меня новостью не стала. Подобный ход развития событий лично мне стал очевиден еще два года назад. Россия еще в 2015 году провела или застолбила за собой право проведения почти всех основных всемирных спортивных форумов – летняя Универсиада в Казани в 2013 году, зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году, чемпионат мира по футболу в 2018 году и зимняя Универсиада в Красноярске в 2019 году. Для полного комплекта не хватало только летней Олимпиады, и я тогда полагал, что Россия подаст заявку на проведение игр в 2024 году. Но из-за санкционного давления видимо было не до подготовки необходимого пакета бумаг и поэтому вопрос отложили до лучших времен.

Самое главное, что следует для себя вынести из этой новости это то, что Путин собирается править Российской Федерацией и в 2028 году.

Совершенно ясно, что предполагаемым местом проведения летней Олимпиады будет выбран Санкт-Петербург. Для летней Олимпиады нужно много водоёмов и поэтому Санкт-Петербург как нельзя подходит. Москва и Сочи уже были олимпийскими столицами – исходя из этого наверняка выбор падет на Санкт-Петербург, ну чтобы не повторяться. Да и главный питерец естественно хочет, чтобы потоки из рога бюджетного изобилия направились именно на его родной город.

Соревнования в Казани и Сочи стали именно демонстрацией всему миру успехов России при Путине. Естественно, этот тренд Россия собирается продолжить на футбольном форуме и в Красноярске. Новые сверкающие спортивные арены, вышколенные улыбчивые волонтёры, красочные представления. И триумф российской команды.

Только вся эта показуха достигается за счет простых людей. По-хорошему России надобно разобраться с внутренними проблемами, а уже потом заниматься демонстрацией успехов. А то в стране автомобильных дорог приличных толком нет, тысячи деревней до сих пор не газифицированы, а они за государственный счет строят гигантские арены, на которых проведут всего три матча, а потом непонятно что.

В Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске уже ломают голову над тем, что делать со стадионами после мундиаля. Содержание их будет обходиться местным властям в круглую сумму, а вот прибыль они не станут приносить. Греция после проведения летней Олимпиады в Афинах в 2004 году залезла в колоссальные долги, арены заросли бурьянами, да только руководство России об этом примере почему-то предпочитает не размышлять.

Нет, вы не думайте, что я против спортивных форумов, просто всё должно быть последовательно и в меру. Сначала следует поднять массовый спорт, улучшить инфраструктуру детско-юношеских спортивных школ, а потом организовывать мероприятия всемирного масштаба. А так детишки в российской глубинке занимаются в условиях полувековой давности, но зато на строительстве стадиона в Санкт-Петербурге распиливаются миллиарды.

Я практически уверен, что если Россия захочет провести летние Олимпийские игры, то она их непременно проведёт. Для этого в ход пойдут все средства. Будет и подкуп членов олимпийского комитета, и масштабная пиар-кампания Санкт-Петербурга как спортивной столицы и культурного центра мирового значения. Спортивные чиновники, принимающие решения, не устоят перед щедрыми неофициальными дарами россиян.

Те, кто отдал голоса за Россию как хозяина чемпионата мира-2018 по футболу уж точно потом получили на личные счета не один миллион евро.

И конечно именно Путин собирается быть главным бенефициантом летней Олимпиады-2028. Летняя Олимпиада должна будет показать всем его достижения в управлении Россией. Естественно сборной России будет поставлена задача победить на домашней Олимпиаде, да только с этим возникнут проблемы. Команды Китая и США сейчас находятся на недосягаемом уровне по качеству подготовки и демонстрируемым результатам. Поэтому России придется приобретать и паспортизировать иностранных спортсменов. Все же помнят, как больше всех медалей в Сочи россиянам принес натурализованный кореец Виктор Ан.

Самое страшное, что Путину в 2028 году исполнится аж 76 лет – Брежнев как раз в этом возрасте преставился.

Не стал бы сейчас Путин просто на будущее говорить об Олимпиаде через целых одиннадцать лет – зачем ему вкладываться в столь масштабный проект, который будет работать на имидж преемника?! Глядя на всё это хочется перефразировать всем известные строки из советского телевизионного прошлого: «Вова, ты не скажешь: «До свиданья!», Вова не прощается с тобой!».

Российская оппозиция должна немедленно включить в повестку дня требование отказаться от проведения летней Олимпиады. И так слишком много бюджетных денег угроблено и разворовано в Казани, Сочи и городах мундиаля.

Надо сначала провести чемпионат мира по футболу и зимнюю Универсиаду, подвести финансовые итоги мероприятий, а уже потом нацеливаться на столь масштабное событие как летняя Олимпиада. По Сеньке ли шапка? По карману ли такое дорогое спортивное торжество?

В России объективно настала пора перемен. Всех достала показуха, ориентированная на зарубежные страны, когда внутренних проблем немерено и нет даже намека на их решение. Я не спорю, что летняя Олимпиада в Москве стала счастьем для всех причастных, но сейчас другая эпоха, другие обстоятельства и нет уже давно СССР. В Лужниках на церемонии закрытия игр в небо запустили олимпийского мишку, а что тогда будет в Санкт-Петербурге? Путин привяжет к надувному шару Медведева и его запустит в серое небо белых ночей?

Летняя Олимпиада? Не надо! Брежневский застой губителен как для самой России, так негативно скажется и на её ближайших соседях.

Даже декоративное омоложение губернаторского корпуса, происходящее в последнее время, особо нельзя отнести к положительным тенденциям. Кадры вроде бы и новые, а менталитет-то у них старый.

В семьдесят шесть лет трудно хорошо выглядеть даже при ботоксе и лучших пластических хирургах, так что Путину следует отказаться от затеи с летней Олимпиадой.

Да и вообще, подобные вопросы государственной важности должны решаться на общенациональном референдуме, а не президентом и горской спортивных чиновников. Надо спросить у россиян, хотят ли они чтобы за счет их налоговых отчислений строились стрельбища и конюшни. Очень я сомневаюсь, что россияне ответят положительно в условиях нынешней сложной экономической обстановки.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

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