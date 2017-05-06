«Гуляй Поле»

Россия потеряла в результате войны с Украиной минимум 52 млрд долларов, – ООН

06.05.2017

Россия потеряла в результате войны с Украиной минимум 52 млрд долларов, – ООН

Финансовые потери стран, вводивших антироссийские санкции, примерно вдвое превысили потери России от этих мер.

Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросу о воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

“Потери стран, которые ввели санкции, составляют более $100 млрд. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП”, — заявил Джазаири на пресс-конференции в Интерфаксе.

“При расчете общая сумма потерь России оценивается в $52-55 млрд. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис”, — сказал он.

Докладчик отметил, что потерянными средствами обеих сторон можно было бы распорядиться лучше. “$100 млрд плюс $52-55 млрд — это примерно $150 млрд, это в три раза превышает ВВП Эфиопии. Нельзя ли найти лучшее применение этим деньгам?” — сказал Джазаири.

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