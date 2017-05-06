Асад передает российское оружие террористам, – расследование

Сирийский режим передает полученное от России оружие в такие террористические организации в регионе, как “Хезболла” и ХАМАС, которые, в свою очередь, связаны с другими террористическими группами.

Об этом говорится в материале британского журналиста Гарри Картрайта “Спонсирует ли Россия терроризм в Европе?”, обнародованном в брюссельском издании EU Today.

Кремль заинтересован в поддержке терроризма в мире, что имеет цель дестабилизировать ситуацию в Европе, подорвать доверие, ценности и разделить европейское общество, отмечается в материале.

“Многочисленные террористы, причастные к насилию в Европе, до прибытия в ЕС в качестве “беженцев” и совершения массовых убийств принимали участие в войне в Сирии и в других странах региона. Таких террористов порождают режимы. И Сирия в этом находит поддержку Кремля, который предоставляет оружие и другую помощь”, – говорится в материале.

При этом автор отмечает, что вспышка терроризма, эскалация кризиса беженцев в Европе совпали с активизацией военной активности России в Сирии, где бомбардировкам подвергается гражданское население.

“Террористы и их спонсоры хотят добиться очевидных вещей: подорвать доверие к нашим правительствам, поставить под сомнение наши традиционные ценности и внести раскол в общество”, – констатирует Картрайт.

“В советское время Кремль спонсировал и вооружал такие террористические группы, как Ирландская республиканская армия, Фракция красной армии (RAF) и Организация освобождения Палестины (PLO). Также сегодня Кремль имеет влияние на “Рабочую партию Курдистана”. Следовательно, почему мы должны удивляться, что при Владимире Путине Россия, как место рождение политического терроризма, продолжает аналогичную политику?” – отмечает EU Today.