«Гуляй Поле»

ФБР считает Россию “самой крупной угрозой из всех на Земле”

06.05.2017

Глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что Россия представляет угрозу для любой нации.

Об этом он заявил на слушаниях в Сенате.

Фрагмент видеотрансляции слушаний вопубликовал журналист NBC News Брэд Джаффи в своем микроблоге Twitter.

По его словам, Россия – “это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей”.

Коми также согласился с тем, что Россия предоставляет убежище для киберпреступников.

Ранее бывшие руководители разведслужб США назвали успешным вмешательство РФ в американские выборы.

Напомним, в ФБР решили создать спецотдел для расследования вмешательства РФ в выборы, который может начать работу уже в мае.

Теги: , , ,

Предыдущая публикация Стало известно сколько украинцев находится в заложниках у России Следующая публикация Сама система в России воспроизводит дисфункциональность, расшатывая собственные опоры
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение

CAPTCHA

*

«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2017 Все права защищены

 