ФБР считает Россию “самой крупной угрозой из всех на Земле”

Глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что Россия представляет угрозу для любой нации.

Об этом он заявил на слушаниях в Сенате.

Фрагмент видеотрансляции слушаний вопубликовал журналист NBC News Брэд Джаффи в своем микроблоге Twitter.

По его словам, Россия – “это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей”.

Коми также согласился с тем, что Россия предоставляет убежище для киберпреступников.

Ранее бывшие руководители разведслужб США назвали успешным вмешательство РФ в американские выборы.

Напомним, в ФБР решили создать спецотдел для расследования вмешательства РФ в выборы, который может начать работу уже в мае.