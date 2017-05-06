ФБР считает Россию “самой крупной угрозой из всех на Земле”

Глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что Россия представляет угрозу для любой нации.
Об этом он заявил на слушаниях в Сенате.
Фрагмент видеотрансляции слушаний вопубликовал журналист NBC News Брэд Джаффи в своем микроблоге Twitter.
По его словам, Россия – “это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей”.
Коми также согласился с тем, что Россия предоставляет убежище для киберпреступников.
Ранее бывшие руководители разведслужб США назвали успешным вмешательство РФ в американские выборы.
Напомним, в ФБР решили создать спецотдел для расследования вмешательства РФ в выборы, который может начать работу уже в мае.