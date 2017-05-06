Стало известно сколько украинцев находится в заложниках у России

По состоянию на субботу, 6 мая, 128 граждан Украины находятся в заложниках у боевиков, еще 10 заключенные в России.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает ТСН.

“На сегодняшний день 128 человек незаконно удерживается в Донецке и Луганске, еще десять в России. Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полтора года тема максимально политизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество уволенных или найденных возрастает”, — сказал он.

Ранее украинская сторона ради освобождения заложников предложила как компромиссный вариант привлечь к процессу заверения подписей офис Уполномоченного ВР по правам человека, процедура будет проходить под мониторингом ОБСЕ, миссия которой напрямую вовлечена к минскому процессу.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что ОРДЛО требует передать им более 600 человек. По словам Геращенко, из этих 600 человек 30 не имеют никакого отношения к АТО, 60 проходят по сврехтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а среди 500 остались несколько сотен, которые не хотят переходить на оккупированные территории.