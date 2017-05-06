Боевики ИГИЛ в Сирии используют российские приборы ночного видения

Военные специалисты в Сирии, исследуя оружие уничтоженных террористов, обнаружили, что снайперы запрещенных в России террористических группировок “Исламское государство” и “Джебхат ан-Нусра” используют приборы ночного видения с российской электроникой.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на неназванные источники.

“Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях”, – цитирует издание собеседника.

Как отмечается, по факту находок в Сирии уголовное дело пока не возбуждено – в рамках доследственной проверки проводятся оперативные мероприятия.

Также сообщается, что боевики используют самые разнообразные снайперские винтовки, в том числе состоящие на вооружении армий стран НАТО: например американскую Remington MSR или австрийскую Steyr Mannlicher SSG 08.

По информации издания, изучать вооружение террористов российские специалисты стали сразу после начала участия России в сирийском конфликте. Особенное внимание уделялось снайперским винтовкам, потому что из-за снайперского огня погибли минимум четверо россиян, участвующих в боевых действиях в Сирии.

Издание отмечает, что сейчас не известно, каким образом российская электроника оказалась у террористов. Согласно официальным данным, уголовных дел по статье 348 УК РФ (Утрата военного имущества) не возбуждалось.

Как сообщалось, официальное число погибших российских военных за время сирийской кампании составляет более 30 человек. По данным СМИ, число погибших в Сирии россиян может быть больше, поскольку часть из них участвовала в сирийском конфликте в качестве сотрудников частных военных компаний. Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет.

Самыми крупными единовременными боевыми потерями российской стороны стала гибель пяти военнослужащих в прошлом августе. Вертолет Ми-8, в котором они летели, был сбит с земли. В результате погибли оба летчика и три пассажира.