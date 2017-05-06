«Гуляй Поле»

США инвестируют в борьбу с российской агрессией и влиянием

06.05.2017

США инвестируют в борьбу с российской агрессией и влиянием

Конгресс США выделил $100 млн для противостояния “российскому влиянию и агрессии”, сообщает “Радио Свобода”.

“Конгресс США санкционировал выделение $100 млн долларов для противостояния “российскому влиянию и агрессии” и для поддержки организаций гражданского общества в Европе и Евразии”, – говорится в сообщении.

Американские законодатели 4 мая также поддержали меры, которые устанавливают новые ограничения и контроль в отношении российских дипломатов в США. На возможность введения таких мер резко отрицательно реагировала Москва.

Оба эти мероприятия являются частью бюджета на общую сумму $1,1 трлн, из которой будет финансироваться федеральное правительство до конца 2017 финансового года. Окончательную поддержку этому документу предоставил Сенат, теперь законопроект должен подписать президент Дональд Трамп.

Отмечается, что все большее количество демократов и республиканцев указывают на распространение фальшивых новостей, финансирование политических партий, прямую пропаганду и другую скрытую деятельность как признаки агрессивных российских попыток вмешательства или свержения правительств, которые Москва считает враждебными.

Избирательные кампании во Франции и Германии были омрачены подозрениями относительно незаконного участия России. Кроме того, президентские выборы в США подверглись вероятному влиянию Москвы.

Как сообщалось ранее, Конгресс США утвердил госбюджет с $560 млн для Украины.

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